15 декабря 2022

В городе ЯНАО ледовый городок открыли на новом месте. Видео

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Новогоднее оформление. Тюмень, новогодняя елка, гирлянда, гирлянды, новогоднее оформление, новогоднее украшение
В Губкинском городскую елку открыли 16 декабря в Никольском сквере Фото:

В Губкинском (ЯНАО) состоялось открытие ледового городка, елку установили на новом месте, в Никольском сквере. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своем telegram-канале.

«Официально открыли наш ледовый городок на новом месте — в любимом Никольском. С наступающим, друзья», — поздравил Андрей Гаранин жителей округа.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги ледовый городок должен открыться в субботу 17 декабря. В Ноябрьске открытие елки планируется 18 декабря в воскресенье.

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В Губкинском (ЯНАО) состоялось открытие ледового городка, елку установили на новом месте, в Никольском сквере. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своем telegram-канале. «Официально открыли наш ледовый городок на новом месте — в любимом Никольском. С наступающим, друзья», — поздравил Андрей Гаранин жителей округа. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги ледовый городок должен открыться в субботу 17 декабря. В Ноябрьске открытие елки планируется 18 декабря в воскресенье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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