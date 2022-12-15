В Губкинском городскую елку открыли 16 декабря в Никольском сквере
В Губкинском (ЯНАО) состоялось открытие ледового городка, елку установили на новом месте, в Никольском сквере. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своем telegram-канале.
«Официально открыли наш ледовый городок на новом месте — в любимом Никольском. С наступающим, друзья», — поздравил Андрей Гаранин жителей округа.
Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги ледовый городок должен открыться в субботу 17 декабря. В Ноябрьске открытие елки планируется 18 декабря в воскресенье.
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