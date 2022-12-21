Идеологический проект Кремля получил офис в центре Тюмени

Тюменские депутаты выделили офис в центре города для размещения важного федерального проекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Тюменской городской думы передали муниципальное помещение в центре Тюмени в распоряжение идеологического проекта «Российское движение детей и молодежи», предложенного Госдумой и утвержденного президентом РФ. Об этом на очередном заседании гордумы сообщил народный избранник Антон Терехин.

«В перечень включено нежилое помещение площадью 662 кв. метра, расположенное на первом этаже жилого четырехэтажного дома по адресу: Тюмень, улица Ленина, 69а. Решение подготовлено на основании обращения департамента образования и науки Тюменской области. Предлагается передать помещение под размещение регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи», — доложил Терехин.

Заинтересованность в продвижении проекта российского парламента выразил глава мэрии Тюмени Руслан Кухарук. «Это серьезный шаг и в части патриотического воспитания, и сплочения общества», — заявил глава города. Он также сообщил, что в помещении проведут капитальный ремонт.

В Тюменской области создан координационный совет, который призван курировать работу молодежного движения. Его лично возглавил губернатор региона Александр Моор.