Фармацевт рассказал, чем заменить пропавший из аптек ЯНАО детский препарат

Фармацевт: «Ибупрофен», «Парацетамол» и «Панадол» заменяют «Нурофен»

22 декабря 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Все лекарства необходимо покупать по назначению врача, подчеркнула фармацевт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Популярный жаропонижающий препарат для детей «Нурофен», который пропал из аптек ЯНАО, можно заменить «Ибупрофеном». Как рассказала URA.RU фармацевт одной из аптек, это лекарство является самым популярным аналогом. «Препарат-сироп „Ибупрофен“ вполне заменяет „Нурофен“. Его на складах достаточно. Еще можно принимать „Парацетамол“, но он не так долго держит температуру и отличается по вкусу», — отметила фармацевт. Собеседница агентства добавила, что также в аптеках часто берут «Панадол». Его можно принимать детям с трех месяцев. «Несмотря на то, что он может заменить популярный детский препарат, все лекарства необходимо покупать по назначению врача», — подчеркнула специалист. Ранее сообщалось, что в аптеках Нового Уренгоя нет детского жаропонижающего. Тогда фармацевты не смогли объяснить причину, по которой лекарство отсутствует на складах.

Популярный жаропонижающий препарат для детей «Нурофен», который пропал из аптек ЯНАО, можно заменить «Ибупрофеном». Как рассказала URA.RU фармацевт одной из аптек, это лекарство является самым популярным аналогом. «Препарат-сироп „Ибупрофен“ вполне заменяет „Нурофен“. Его на складах достаточно. Еще можно принимать „Парацетамол“, но он не так долго держит температуру и отличается по вкусу», — отметила фармацевт. Собеседница агентства добавила, что также в аптеках часто берут «Панадол». Его можно принимать детям с трех месяцев. «Несмотря на то, что он может заменить популярный детский препарат, все лекарства необходимо покупать по назначению врача», — подчеркнула специалист. Ранее сообщалось, что в аптеках Нового Уренгоя нет детского жаропонижающего. Тогда фармацевты не смогли объяснить причину, по которой лекарство отсутствует на складах.