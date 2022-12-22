22 декабря 2022

Жителей ЯНАО возмутило, что власти не переводят школьников на дистант

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Жителей Лабытнанги возмутило, что детей не перевели на дистант Фото:

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) возмутило, что власти не переводят школьников на дистанционное обучение. Родители переживают, что из-за вспышки ОРВИ и гриппа дети могут заболеть, находясь в школе. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

«Почему школы до сих пор не перевели на дистанционку? Дети болеют, учителя болеют. Зато елки, праздники и концерты проводят! Чего ждем? Эпидемии? Города Ямала уже на дистанционке», — написал анонимно автор в одной их местных групп.

При этом не все жители согласились с возмущениями автора. «В чем проблема, сидите дома. Значит не такое количество заболевших, чтобы закрывать на карантин школы. Дети праздников не видели три года», — отметила Наталья Копытина. «Если вы заболели, то берите больничный и сидите дома, почему это должно касаться здоровых детей?», — возмутилась Юлия Линиченко.

В городском управлении образования пояснили, что на дистанционное обучение детей переведут если число заболевших школьников превысит 20% от общего количества в классе. «Заболевание ребенка подтверждает врач, данные о количестве болеющих детей поликлиника передает в Роспотребнадзор», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое школьников с 20 декабря переводят на дистанционное обучение. При этом с 26 числа в школах начались досрочные каникулы.

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Жителей Лабытнанги (ЯНАО) возмутило, что власти не переводят школьников на дистанционное обучение. Родители переживают, что из-за вспышки ОРВИ и гриппа дети могут заболеть, находясь в школе. Об этом горожане сообщили в соцсетях. «Почему школы до сих пор не перевели на дистанционку? Дети болеют, учителя болеют. Зато елки, праздники и концерты проводят! Чего ждем? Эпидемии? Города Ямала уже на дистанционке», — написал анонимно автор в одной их местных групп. При этом не все жители согласились с возмущениями автора. «В чем проблема, сидите дома. Значит не такое количество заболевших, чтобы закрывать на карантин школы. Дети праздников не видели три года», — отметила Наталья Копытина. «Если вы заболели, то берите больничный и сидите дома, почему это должно касаться здоровых детей?», — возмутилась Юлия Линиченко. В городском управлении образования пояснили, что на дистанционное обучение детей переведут если число заболевших школьников превысит 20% от общего количества в классе. «Заболевание ребенка подтверждает врач, данные о количестве болеющих детей поликлиника передает в Роспотребнадзор», — добавили там. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое школьников с 20 декабря переводят на дистанционное обучение. При этом с 26 числа в школах начались досрочные каникулы.
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