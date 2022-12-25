В ЯНАО части госучреждений перестанут выделять деньги на материально-техническое обеспечение

Большинство госучреждений в правительстве ЯНАО лишатся самостоятельных закупок в сфере материально-технического обеспечения — эти функции будет централизовано исполнять управление делами правительства. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте регионального правительства.
«Изменение количества органов государственной власти, в отношении которых комплексное материально-техническое обеспечение осуществляет управление делами, является результатом последовательно проводимой централизации обеспечения их деятельности. Ранее многие реализовывали эти функции самостоятельно. Процесс приведет к оптимизации расходов и единообразному подходу к обеспечению», — говорится в сообщении.
Также в правительстве пояснили, что сейчас 27 из 32 органов госвласти лишатся самостоятельности в сфере закупок. В ближайшее время таких функций лишаться остальные подразделения — все полномочия перейдут к управлению делами правительства.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разрабатывают специальное приложение для использования служебного транспорта. Таким образом в регионе будут следить контролировать чиновников и их поездки на казенных автомобилях.
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