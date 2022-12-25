25 декабря 2022

Прибытие рейса из Тюмени в Минеральные Воды задерживают на семь часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино перед приездом министра транспорта Соколова. Тюмень
Пассажиры вылетели из Тюмени с задержкой в два часа, но до точки назначения так и не добрались Фото:

Рейс из Тюмени в Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержался в пути на семь часов из-за внеплановой посадки в аэропорту Сочи. Об этом свидетельствуют данные табло аэропортов.

«Рейс А4 634, Тюмень — Минеральные Воды. Авиакомпания „Азимут“. Прибытие по расписанию — 10:44 (время московское). Расчетное время прибытия: 17:30», — сообщается на онлайн-табло аэропорта в Минеральных Водах.

Согласно данным, борт с тюменцами совершил посадку в Сочи, которая изначально предусмотрена не была. В авиагавани курорта в Краснодарском крае информацию о прибытии борта из Тюмени подтвердили. Там отметили, что сейчас самолет готовится к дальнейшему перелету.

По информации сайта аэропорта Рощино в Тюмени, вылет из областной столицы для пассажиров был задержан на два часа. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Азимут», ответ ожидается.

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Рейс из Тюмени в Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержался в пути на семь часов из-за внеплановой посадки в аэропорту Сочи. Об этом свидетельствуют данные табло аэропортов. «Рейс А4 634, Тюмень — Минеральные Воды. Авиакомпания „Азимут“. Прибытие по расписанию — 10:44 (время московское). Расчетное время прибытия: 17:30», — сообщается на онлайн-табло аэропорта в Минеральных Водах. Согласно данным, борт с тюменцами совершил посадку в Сочи, которая изначально предусмотрена не была. В авиагавани курорта в Краснодарском крае информацию о прибытии борта из Тюмени подтвердили. Там отметили, что сейчас самолет готовится к дальнейшему перелету. По информации сайта аэропорта Рощино в Тюмени, вылет из областной столицы для пассажиров был задержан на два часа. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Азимут», ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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