Прибытие рейса из Тюмени в Минеральные Воды задерживают на семь часов

Рейс из Тюмени в Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержался в пути на семь часов из-за внеплановой посадки в аэропорту Сочи. Об этом свидетельствуют данные табло аэропортов.
«Рейс А4 634, Тюмень — Минеральные Воды. Авиакомпания „Азимут“. Прибытие по расписанию — 10:44 (время московское). Расчетное время прибытия: 17:30», — сообщается на онлайн-табло аэропорта в Минеральных Водах.
Согласно данным, борт с тюменцами совершил посадку в Сочи, которая изначально предусмотрена не была. В авиагавани курорта в Краснодарском крае информацию о прибытии борта из Тюмени подтвердили. Там отметили, что сейчас самолет готовится к дальнейшему перелету.
По информации сайта аэропорта Рощино в Тюмени, вылет из областной столицы для пассажиров был задержан на два часа. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Азимут», ответ ожидается.
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Рейс из Тюмени в Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержался в пути на семь часов из-за внеплановой посадки в аэропорту Сочи. Об этом свидетельствуют данные табло аэропортов. «Рейс А4 634, Тюмень — Минеральные Воды. Авиакомпания „Азимут“. Прибытие по расписанию — 10:44 (время московское). Расчетное время прибытия: 17:30», — сообщается на онлайн-табло аэропорта в Минеральных Водах. Согласно данным, борт с тюменцами совершил посадку в Сочи, которая изначально предусмотрена не была. В авиагавани курорта в Краснодарском крае информацию о прибытии борта из Тюмени подтвердили. Там отметили, что сейчас самолет готовится к дальнейшему перелету. По информации сайта аэропорта Рощино в Тюмени, вылет из областной столицы для пассажиров был задержан на два часа. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Азимут», ответ ожидается.