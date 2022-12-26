Тюменец в пьяном конфликте задушил приятеля веревкой

Жителя Сладковского района Тюменской области обвиняют в убийстве его приятеля и собутыльника. Об этом сообщает тюменское следственное управление СКР в своем telegram-канале. Конфликт произошел во время распития алкоголя.
«Мужчина изначально нанес собутыльнику руками несколько ударов в область головы, после чего взял веревку, обмотал ее вокруг шеи потерпевшего и задушил. Тело приятеля он вытащил в огород, где присыпал снегом», — говорится в сообщении.
Розыск убитого начали, когда о нем забеспокоились соседи. В ходе допроса обвиняемый признал вину, рассказал об обстоятельствах и мотивах убийства. На время следствия мужчина заключен под стражу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тобольске за двойное убийство будут судить местного жителя. До этого в похожем преступлении обвинили жителя поселка Механизаторов Тюменской области
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