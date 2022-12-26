26 декабря 2022

Тюменец в пьяном конфликте задушил приятеля веревкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал суда. Тюмень, решетка, за решеткой, зал суда, суд, зал судебного заседания, камера заключения
На время следствия обвиняемый заключен под стражу Фото:

Жителя Сладковского района Тюменской области обвиняют в убийстве его приятеля и собутыльника. Об этом сообщает тюменское следственное управление СКР в своем telegram-канале. Конфликт произошел во время распития алкоголя.

«Мужчина изначально нанес собутыльнику руками несколько ударов в область головы, после чего взял веревку, обмотал ее вокруг шеи потерпевшего и задушил. Тело приятеля он вытащил в огород, где присыпал снегом», — говорится в сообщении.

Розыск убитого начали, когда о нем забеспокоились соседи. В ходе допроса обвиняемый признал вину, рассказал об обстоятельствах и мотивах убийства. На время следствия мужчина заключен под стражу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тобольске за двойное убийство будут судить местного жителя. До этого в похожем преступлении обвинили жителя поселка Механизаторов Тюменской области

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.

Жителя Сладковского района Тюменской области обвиняют в убийстве его приятеля и собутыльника. Об этом сообщает тюменское следственное управление СКР в своем telegram-канале. Конфликт произошел во время распития алкоголя. «Мужчина изначально нанес собутыльнику руками несколько ударов в область головы, после чего взял веревку, обмотал ее вокруг шеи потерпевшего и задушил. Тело приятеля он вытащил в огород, где присыпал снегом», — говорится в сообщении. Розыск убитого начали, когда о нем забеспокоились соседи. В ходе допроса обвиняемый признал вину, рассказал об обстоятельствах и мотивах убийства. На время следствия мужчина заключен под стражу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тобольске за двойное убийство будут судить местного жителя. До этого в похожем преступлении обвинили жителя поселка Механизаторов Тюменской области
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...