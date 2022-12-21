Тоболяка будут судить за расстрел двух собутыльников

Обвиняемый застрелил двух своих товарищей их ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменское следственное управление СКР готовится передать дело о двойном убийстве в Тобольском районе для утверждения обвинения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Вся необходимая доказательная база для передачи дела в суд собрана.

«Следователями был проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы. Дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщает ведомство

По данным следствия, в августе 2022 года четыре человека приехали из деревни Ишменева в деревню Иземеть (обе в Тобольском районе Тюменской области). Мужчины употребляли спиртные напитки. Затем между ними произошла ссора, и обвиняемый несколько раз выстрелил в своих знакомых из ружья. Два человека погибли, одного госпитализировали, еще одному удалось сбежать.

Жителю Иземети грозит обвинение сразу по нескольким статьям, из которых самая серьезная — убийство двух и более лиц. Ранее URA.RU сообщало, что в двойном убийстве обвиняют жителя поселка Механизаторов Тюменской области.