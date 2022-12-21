21 декабря 2022

Тоболяка будут судить за расстрел двух собутыльников

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Обвиняемый застрелил двух своих товарищей их ружья Фото:

Тюменское следственное управление СКР готовится передать дело о двойном убийстве в Тобольском районе для утверждения обвинения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Вся необходимая доказательная база для передачи дела в суд собрана.

«Следователями был проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы. Дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщает ведомство

По данным следствия, в августе 2022 года четыре человека приехали из деревни Ишменева в деревню Иземеть (обе в Тобольском районе Тюменской области). Мужчины употребляли спиртные напитки. Затем между ними произошла ссора, и обвиняемый несколько раз выстрелил в своих знакомых из ружья. Два человека погибли, одного госпитализировали, еще одному удалось сбежать.

Жителю Иземети грозит обвинение сразу по нескольким статьям, из которых самая серьезная — убийство двух и более лиц. Ранее URA.RU сообщало, что в двойном убийстве обвиняют жителя поселка Механизаторов Тюменской области.

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Тюменское следственное управление СКР готовится передать дело о двойном убийстве в Тобольском районе для утверждения обвинения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Вся необходимая доказательная база для передачи дела в суд собрана. «Следователями был проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы. Дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщает ведомство По данным следствия, в августе 2022 года четыре человека приехали из деревни Ишменева в деревню Иземеть (обе в Тобольском районе Тюменской области). Мужчины употребляли спиртные напитки. Затем между ними произошла ссора, и обвиняемый несколько раз выстрелил в своих знакомых из ружья. Два человека погибли, одного госпитализировали, еще одному удалось сбежать. Жителю Иземети грозит обвинение сразу по нескольким статьям, из которых самая серьезная — убийство двух и более лиц. Ранее URA.RU сообщало, что в двойном убийстве обвиняют жителя поселка Механизаторов Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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