12 июля 2022

Тюменца обвиняют в двойном убийстве

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Жителя Тюменской области обвиняют в убийстве знакомых Фото:

50-летнего жителя поселка Механизаторов в Тюменской области обвиняют в убийстве знакомых мужчины и женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

«По версии следствия, в ночь на 7 июля 2022 года обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. В результате распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и причинил потерпевшему смертельную резаную рану шеи. После содеянного, обвиняемый вошел в комнату, где находилась женщина и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи. От полученных ран потерпевшая также скончалась на месте происшествия», — передает пресс-служба.

Погибшие мужчина 1972 года рождения и женщина 1963 года рождения были обнаружены местными жителями утром 7 июля с признаками насильственной смерти. 50-летний житель Упоровского района обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

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50-летнего жителя поселка Механизаторов в Тюменской области обвиняют в убийстве знакомых мужчины и женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, в ночь на 7 июля 2022 года обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. В результате распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и причинил потерпевшему смертельную резаную рану шеи. После содеянного, обвиняемый вошел в комнату, где находилась женщина и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи. От полученных ран потерпевшая также скончалась на месте происшествия», — передает пресс-служба. Погибшие мужчина 1972 года рождения и женщина 1963 года рождения были обнаружены местными жителями утром 7 июля с признаками насильственной смерти. 50-летний житель Упоровского района обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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