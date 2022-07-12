Тюменца обвиняют в двойном убийстве

13 июля 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Жителя Тюменской области обвиняют в убийстве знакомых Фото: Владимир Андреев © URA.RU 50-летнего жителя поселка Механизаторов в Тюменской области обвиняют в убийстве знакомых мужчины и женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, в ночь на 7 июля 2022 года обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. В результате распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и причинил потерпевшему смертельную резаную рану шеи. После содеянного, обвиняемый вошел в комнату, где находилась женщина и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи. От полученных ран потерпевшая также скончалась на месте происшествия», — передает пресс-служба. Погибшие мужчина 1972 года рождения и женщина 1963 года рождения были обнаружены местными жителями утром 7 июля с признаками насильственной смерти. 50-летний житель Упоровского района обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

50-летнего жителя поселка Механизаторов в Тюменской области обвиняют в убийстве знакомых мужчины и женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, в ночь на 7 июля 2022 года обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. В результате распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и причинил потерпевшему смертельную резаную рану шеи. После содеянного, обвиняемый вошел в комнату, где находилась женщина и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи. От полученных ран потерпевшая также скончалась на месте происшествия», — передает пресс-служба. Погибшие мужчина 1972 года рождения и женщина 1963 года рождения были обнаружены местными жителями утром 7 июля с признаками насильственной смерти. 50-летний житель Упоровского района обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).