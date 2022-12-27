Курганский губернатор Шумков поздравил Андрея Роота с новым назначением. Фото

28 декабря 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с новой должностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя облсуда. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя Курганского областного суда. От имени Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева Андрея Роота поздравил судья Верховного суда России Олег Зателепин», — говорится в сообщении. Андрей Роот, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку, а коллег за оказанное доверие. Ранее URA.RU писало, что в Курганском облсуде собрались VIP, чтобы поздравить нового председателя Андрея Роота. Он был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным 7 декабря. До этого Роот был избран членом Совета судей России. Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя облсуда Фото: telegram-канал «Курганская область официально» Судья Верховного суда РФ Олег Зателепин поздравил Роота отменил Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева Фото: telegram-канал «Курганская область официально»

Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя облсуда. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя Курганского областного суда. От имени Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева Андрея Роота поздравил судья Верховного суда России Олег Зателепин», — говорится в сообщении. Андрей Роот, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку, а коллег за оказанное доверие. Ранее URA.RU писало, что в Курганском облсуде собрались VIP, чтобы поздравить нового председателя Андрея Роота. Он был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным 7 декабря. До этого Роот был избран членом Совета судей России.