Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя облсуда. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Губернатор Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя Курганского областного суда. От имени Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева Андрея Роота поздравил судья Верховного суда России Олег Зателепин», — говорится в сообщении. Андрей Роот, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку, а коллег за оказанное доверие.
Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя облсуда
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
Судья Верховного суда РФ Олег Зателепин поздравил Роота отменил Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
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Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя облсуда. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя Курганского областного суда. От имени Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева Андрея Роота поздравил судья Верховного суда России Олег Зателепин», — говорится в сообщении. Андрей Роот, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку, а коллег за оказанное доверие. Ранее URA.RU писало, что в Курганском облсуде собрались VIP, чтобы поздравить нового председателя Андрея Роота. Он был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным 7 декабря. До этого Роот был избран членом Совета судей России.