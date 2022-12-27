27 декабря 2022

Курганский губернатор Шумков поздравил Андрея Роота с новым назначением. Фото

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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с новой должностью Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя облсуда. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Губернатор Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя Курганского областного суда. От имени Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева Андрея Роота поздравил судья Верховного суда России Олег Зателепин», — говорится в сообщении. Андрей Роот, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку, а коллег за оказанное доверие.

Ранее URA.RU писало, что в Курганском облсуде собрались VIP, чтобы поздравить нового председателя Андрея Роота. Он был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным 7 декабря. До этого Роот был избран членом Совета судей России.

Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя облсуда
Фото:
Судья Верховного суда РФ Олег Зателепин поздравил Роота отменил Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева
Фото:

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Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя облсуда. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков поздравил Андрея Роота с назначением на должность председателя Курганского областного суда. От имени Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева Андрея Роота поздравил судья Верховного суда России Олег Зателепин», — говорится в сообщении. Андрей Роот, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку, а коллег за оказанное доверие. Ранее URA.RU писало, что в Курганском облсуде собрались VIP, чтобы поздравить нового председателя Андрея Роота. Он был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным 7 декабря. До этого Роот был избран членом Совета судей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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