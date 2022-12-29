В Курганской области ветераны ФСБ почтили память легендарного разведчика СССР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В честь 115-летия со дня рождения легендарного руководителя советской внешней разведки Павла Фитина ветераны Федеральной службы безопасности (ФСБ) из трех регионов собрались в Курганской области на его малой родине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

«Ветераны ФСБ Курганской, Тюменской и Свердловской областей собрались на малой родине генерал-лейтенанта в Шатровском округе, чтобы почтить его память», — указано в сообщении. Бывшие сотрудники ФСБ возложили цветы к мемориалу и провели памятный митинг.

В 1939 году в возрасте 31 года Фитин возглавлял внешнюю разведку органов госбезопасности СССР. Он получал информацию от зарубежных источников и предупреждал о готовящихся нападениях Иосифа Сталина. В 1942 году советские разведчики перехватили германский план наступления на Курской дуге, что позволило СССР принять контрмеры. В том числе благодаря Фитину Советский Союз получал данные об иностранных разработках ядерного оружия.

По мнению экспертов, под руководством Фитина советская разведка достигла больших результатов. Также американский разведчик Ален Даллес, возглавлявший ЦРУ США в послевоенные годы, восхищался работой агентов СССР в то время.

Бывшие сотрудники ФСБ из Курганской, Тюменской и Свердловских областей почтили память легендарного разведчика Фитина Фото: пресс-служба УФСБ по Курганской области