В Тюмени обновят состав ревизоров силовиков

УМВД по Тюменской области объявило о начале формирования нового состава Общественного совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общественники будут контролировать деятельность силовых структур и заниматься профилактикой правонарушений.
«УМВД России по городу Тюмени сообщает о формировании нового состава Общественного совета. Целью функционирования Общественного совета является обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан и решение наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних дел», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Стать участником совета может любой желающий. От кандидатов требуется инициативность, а также активная гражданская и жизненная позиция. Не могут претендовать на роль общественников лица, не достигшие совершеннолетия, госслужащие и ранее судимые граждане.
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