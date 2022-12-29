В Тюмени обновят состав ревизоров силовиков

В Тюмени сформируют новый состав Общественного совета

30 декабря 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Контроль за силовиками может осуществлять каждый, кто проявит инициативу Фото: Николай Бастриков © URA.RU УМВД по Тюменской области объявило о начале формирования нового состава Общественного совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общественники будут контролировать деятельность силовых структур и заниматься профилактикой правонарушений. «УМВД России по городу Тюмени сообщает о формировании нового состава Общественного совета. Целью функционирования Общественного совета является обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан и решение наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних дел», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Стать участником совета может любой желающий. От кандидатов требуется инициативность, а также активная гражданская и жизненная позиция. Не могут претендовать на роль общественников лица, не достигшие совершеннолетия, госслужащие и ранее судимые граждане.

УМВД по Тюменской области объявило о начале формирования нового состава Общественного совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общественники будут контролировать деятельность силовых структур и заниматься профилактикой правонарушений. «УМВД России по городу Тюмени сообщает о формировании нового состава Общественного совета. Целью функционирования Общественного совета является обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан и решение наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних дел», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Стать участником совета может любой желающий. От кандидатов требуется инициативность, а также активная гражданская и жизненная позиция. Не могут претендовать на роль общественников лица, не достигшие совершеннолетия, госслужащие и ранее судимые граждане.