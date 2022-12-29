29 декабря 2022

В Тюмени обновят состав ревизоров силовиков

В Тюмени сформируют новый состав Общественного совета
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, герб россии
Контроль за силовиками может осуществлять каждый, кто проявит инициативу Фото:

УМВД по Тюменской области объявило о начале формирования нового состава Общественного совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общественники будут контролировать деятельность силовых структур и заниматься профилактикой правонарушений.

«УМВД России по городу Тюмени сообщает о формировании нового состава Общественного совета. Целью функционирования Общественного совета является обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан и решение наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних дел», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Стать участником совета может любой желающий. От кандидатов требуется инициативность, а также активная гражданская и жизненная позиция. Не могут претендовать на роль общественников лица, не достигшие совершеннолетия, госслужащие и ранее судимые граждане.

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УМВД по Тюменской области объявило о начале формирования нового состава Общественного совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общественники будут контролировать деятельность силовых структур и заниматься профилактикой правонарушений. «УМВД России по городу Тюмени сообщает о формировании нового состава Общественного совета. Целью функционирования Общественного совета является обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан и решение наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних дел», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Стать участником совета может любой желающий. От кандидатов требуется инициативность, а также активная гражданская и жизненная позиция. Не могут претендовать на роль общественников лица, не достигшие совершеннолетия, госслужащие и ранее судимые граждане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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