Дочь курганского депутата призвала горожан жаловаться на мэрию

Юрист и дочь депутата гордумы Кургана Елена Камшилова заявила, что снег должен быть убран со всех улиц города

07 января 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Юрист Елена Камшилова призвала курганцев жаловаться на неубранный снег с улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дочь депутата курганской Гордумы и юрист Елена Камшилова пожаловалась, что в микрорайонах города дороги не чистят от снега и призвала жителей обращаться в ГИБДД и прокуратуру. На своей странице «ВКонтакте» она опубликовала пост с алгоритмом действий. «Город преображается уже который год, а снег все также убирают только в центре. Администрация отказывается убирать снег с дорог в микрорайонах и на второстепенных улицах под предлогом того, что их нет в перечне улиц, подлежащих уборке, который она же и составила. Это незаконно, снег должен быть убран со всех улиц. Алгоритм действий в случае, если на вашей улице не почистили снег: обращение на сайте ГИБДД с требованием выдать мэрии предписание на уборку улицы и привлечь к административной ответственности за ненадлежащее содержание», — написала Камшилова на своей странице в соцсети. Дочь депутата курганской гордумы Ивана Камшилова предлагает также горожанам обратиться городскую прокуратуру и потребовать провести прокурорскую проверку, так как из-за неубранного снега с пешеходами может случиться опасность. Кроме того, юрист сообщила, что попробовать оставить жалобу и потребовать убрать снег можно на сайте «Обратись», но это, по ее словам, самый неэффективный метод, так как в ответ, возможно, «придет отписка, что снег уберут в мае». В пятницу мэрия опубликовала видео о круглосуточной уборке улично-дорожной сети и вывозе снега. Ранее губернатор Вадим Шумков отправил мэра и своего зама проверить уборку улиц и дворов. В пресс-службе правительства региона отметили, что их убирают в плановом режиме, а коммунальная и дорожная техника «работает даже ночью». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дочь депутата курганской Гордумы и юрист Елена Камшилова пожаловалась, что в микрорайонах города дороги не чистят от снега и призвала жителей обращаться в ГИБДД и прокуратуру. На своей странице «ВКонтакте» она опубликовала пост с алгоритмом действий. «Город преображается уже который год, а снег все также убирают только в центре. Администрация отказывается убирать снег с дорог в микрорайонах и на второстепенных улицах под предлогом того, что их нет в перечне улиц, подлежащих уборке, который она же и составила. Это незаконно, снег должен быть убран со всех улиц. Алгоритм действий в случае, если на вашей улице не почистили снег: обращение на сайте ГИБДД с требованием выдать мэрии предписание на уборку улицы и привлечь к административной ответственности за ненадлежащее содержание», — написала Камшилова на своей странице в соцсети. Дочь депутата курганской гордумы Ивана Камшилова предлагает также горожанам обратиться городскую прокуратуру и потребовать провести прокурорскую проверку, так как из-за неубранного снега с пешеходами может случиться опасность. Кроме того, юрист сообщила, что попробовать оставить жалобу и потребовать убрать снег можно на сайте «Обратись», но это, по ее словам, самый неэффективный метод, так как в ответ, возможно, «придет отписка, что снег уберут в мае». В пятницу мэрия опубликовала видео о круглосуточной уборке улично-дорожной сети и вывозе снега. Ранее губернатор Вадим Шумков отправил мэра и своего зама проверить уборку улиц и дворов. В пресс-службе правительства региона отметили, что их убирают в плановом режиме, а коммунальная и дорожная техника «работает даже ночью».