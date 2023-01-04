В аэропорту Салехарда после жалобы в соцсетях началась проверка

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) после поста в социальной сети о нарушении санитарных и эпидемиологических норм началась проверка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«В ходе мониторинга социальной сети „ВКонтакте“ выявлена публикация о ненадлежащем содержании помещений аэропорта города Салехарда, что свидетельствует о возможном нарушении оператором аэродрома требований санитарно-эпидемиологического законодательства, воздушного законодательства в части оказания услуг пассажирам. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка указанной информации», — говорится в сообщении.
При выявлении случаев нарушений закона к оператору аэропорта могут быть применены меры прокурорского реагирования. Что конкретно может грозить руководству авиагавани, в сообщении не указывается.
Ранее URA.RU сообщало, что жители региона недовольны платной парковкой в аэропорту Нового Уренгоя. По их мнению, стоимость услуг на автопарковке завышена.
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