В аэропорту Салехарда после жалобы в соцсетях началась проверка

05 января 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Горожане пожаловались на нарушение санитарных и эпидемиологических норм в аэропорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU В аэропорту Салехарда (ЯНАО) после поста в социальной сети о нарушении санитарных и эпидемиологических норм началась проверка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «В ходе мониторинга социальной сети „ВКонтакте“ выявлена публикация о ненадлежащем содержании помещений аэропорта города Салехарда, что свидетельствует о возможном нарушении оператором аэродрома требований санитарно-эпидемиологического законодательства, воздушного законодательства в части оказания услуг пассажирам. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка указанной информации», — говорится в сообщении. При выявлении случаев нарушений закона к оператору аэропорта могут быть применены меры прокурорского реагирования. Что конкретно может грозить руководству авиагавани, в сообщении не указывается. Ранее URA.RU сообщало, что жители региона недовольны платной парковкой в аэропорту Нового Уренгоя. По их мнению, стоимость услуг на автопарковке завышена.

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) после поста в социальной сети о нарушении санитарных и эпидемиологических норм началась проверка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «В ходе мониторинга социальной сети „ВКонтакте“ выявлена публикация о ненадлежащем содержании помещений аэропорта города Салехарда, что свидетельствует о возможном нарушении оператором аэродрома требований санитарно-эпидемиологического законодательства, воздушного законодательства в части оказания услуг пассажирам. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка указанной информации», — говорится в сообщении. При выявлении случаев нарушений закона к оператору аэропорта могут быть применены меры прокурорского реагирования. Что конкретно может грозить руководству авиагавани, в сообщении не указывается. Ранее URA.RU сообщало, что жители региона недовольны платной парковкой в аэропорту Нового Уренгоя. По их мнению, стоимость услуг на автопарковке завышена.