За ночь из центра Кургана вывезли 1,5 тысячи тонн снега

По словам мэра Кургана, дорожные службы работают круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За ночь 8 января с центральных улиц Кургана вывезли почти 1,5 тысячи тонн снега. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. Она отметила, что дорожные и коммунальные службы продолжают круглосуточно убирать снег.

«Наши дорожники и коммунальные службы продолжают убирать снег в круглосуточном режиме. За ночь с центральных улиц вывезено 1464 тонны снега. Ведутся работы и в отдаленных микрорайонах. Сегодня автогрейдер будет работать в Смолино, Камчихе, Шепотково, Южном, Ключах», — сообщила мэр.

Снег в центре ночью 8 января убирали с улиц Куйбышева, М. Горького и Томина. По ее словам, днем техника подметает улицы Б-Петрова, Машиностроителей, Карбышева и улицы в Западном и Заозерном жилом массиве. Ситникова пообещала, что скоро приберут ледовый городок. Мэр также уточнила, что 9 января пройдет трехчасовая горячая линия по уборке дворов. Пожаловаться на некачественную работу можно будет по телефону 8(3522)42-85-00 с 14:00 до 17:00.

Ранее главе Кургана сделали выговор из-за плохой работы коммунальных служб. Рабочий выезд по дворам и улицам в новогодние праздники проводили представители краевой администрации.