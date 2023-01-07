07 января 2023
06 января 2023

За ночь из центра Кургана вывезли 1,5 тысячи тонн снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство парков города в зимнее время. Курган, снег, зима, цпкио курган
По словам мэра Кургана, дорожные службы работают круглосуточно Фото:

За ночь 8 января с центральных улиц Кургана вывезли почти 1,5 тысячи тонн снега. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. Она отметила, что дорожные и коммунальные службы продолжают круглосуточно убирать снег.

«Наши дорожники и коммунальные службы продолжают убирать снег в круглосуточном режиме. За ночь с центральных улиц вывезено 1464 тонны снега. Ведутся работы и в отдаленных микрорайонах. Сегодня автогрейдер будет работать в Смолино, Камчихе, Шепотково, Южном, Ключах», — сообщила мэр.

Снег в центре ночью 8 января убирали с улиц Куйбышева, М. Горького и Томина. По ее словам, днем техника подметает улицы Б-Петрова, Машиностроителей, Карбышева и улицы в Западном и Заозерном жилом массиве. Ситникова пообещала, что скоро приберут ледовый городок. Мэр также уточнила, что 9 января пройдет трехчасовая горячая линия по уборке дворов. Пожаловаться на некачественную работу можно будет по телефону 8(3522)42-85-00 с 14:00 до 17:00.

Ранее главе Кургана сделали выговор из-за плохой работы коммунальных служб. Рабочий выезд по дворам и улицам в новогодние праздники проводили представители краевой администрации.

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За ночь 8 января с центральных улиц Кургана вывезли почти 1,5 тысячи тонн снега. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. Она отметила, что дорожные и коммунальные службы продолжают круглосуточно убирать снег. «Наши дорожники и коммунальные службы продолжают убирать снег в круглосуточном режиме. За ночь с центральных улиц вывезено 1464 тонны снега. Ведутся работы и в отдаленных микрорайонах. Сегодня автогрейдер будет работать в Смолино, Камчихе, Шепотково, Южном, Ключах», — сообщила мэр. Снег в центре ночью 8 января убирали с улиц Куйбышева, М. Горького и Томина. По ее словам, днем техника подметает улицы Б-Петрова, Машиностроителей, Карбышева и улицы в Западном и Заозерном жилом массиве. Ситникова пообещала, что скоро приберут ледовый городок. Мэр также уточнила, что 9 января пройдет трехчасовая горячая линия по уборке дворов. Пожаловаться на некачественную работу можно будет по телефону 8(3522)42-85-00 с 14:00 до 17:00. Ранее главе Кургана сделали выговор из-за плохой работы коммунальных служб. Рабочий выезд по дворам и улицам в новогодние праздники проводили представители краевой администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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