Жильцы дома в центре Кургана замерзают из-за челябинской компании

09 января 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Жильцы дома винят в проблемах с отоплением компанию из Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане жильцы некоторых квартир дома, расположенного по адресу ул. Пролетарская, 61а, жалуются на холод в помещениях. Родственница одной из жительниц дома сообщила URA.RU, что проблема возникла после того, как представители челябинской компании поменяли отопительное оборудование в своем помещении. «Квартира расположена на втором этаже. На первом этаже переоборудовали систему отопления с какими-то технологическими ошибками. Владельцы живут в Челябинске. Их периодически вызывали, но до сих пор на втором этаже в жилой квартире +12-+14 градусов. Живет пожилой человек в квартире и отапливает ее газом и тепловентилятором. Вчера я была вынуждена вывезти ее в свою квартиру, потому что у нее очень холодно», — рассказала родственница жительницы дома. Она отметила, что на верхних этажах подъезда тоже есть проблемы с отоплением, но не такие серьезные. Раньше дом находился под управлением «Восток-Центра», но с 9 января, по ее данным, перешел в компанию «Партнеръ». По словам женщины, проблема в том, что с представителями компании сложно договориться, так как это помещение пустует, а контакты владельцев челябинской организации жильцам не дают. В компании «Восток-Центр» URA.RU ответили, что пытались решить эту проблему. В приемной УК «Партнеръ», на момент написания новости, на звонок URA.RU не ответили. В декабре 2022 года в одном из аварийных домов Кургана с чердака двое суток бежал кипяток. Позже авария в системе отопления была устранена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане жильцы некоторых квартир дома, расположенного по адресу ул. Пролетарская, 61а, жалуются на холод в помещениях. Родственница одной из жительниц дома сообщила URA.RU, что проблема возникла после того, как представители челябинской компании поменяли отопительное оборудование в своем помещении. «Квартира расположена на втором этаже. На первом этаже переоборудовали систему отопления с какими-то технологическими ошибками. Владельцы живут в Челябинске. Их периодически вызывали, но до сих пор на втором этаже в жилой квартире +12-+14 градусов. Живет пожилой человек в квартире и отапливает ее газом и тепловентилятором. Вчера я была вынуждена вывезти ее в свою квартиру, потому что у нее очень холодно», — рассказала родственница жительницы дома. Она отметила, что на верхних этажах подъезда тоже есть проблемы с отоплением, но не такие серьезные. Раньше дом находился под управлением «Восток-Центра», но с 9 января, по ее данным, перешел в компанию «Партнеръ». По словам женщины, проблема в том, что с представителями компании сложно договориться, так как это помещение пустует, а контакты владельцев челябинской организации жильцам не дают. В компании «Восток-Центр» URA.RU ответили, что пытались решить эту проблему. В приемной УК «Партнеръ», на момент написания новости, на звонок URA.RU не ответили. В декабре 2022 года в одном из аварийных домов Кургана с чердака двое суток бежал кипяток. Позже авария в системе отопления была устранена.