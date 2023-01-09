Губернатор Шумков сравнил американскую финансовую систему с МММ

10 января 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков считает, что коронавирус и «цифровизация валюты» временно поддерживают устойчивость финансовый системы США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что финансовая пирамида МММ была надежней, чем финансовая система США. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале «Странно, что есть те, кто верует в „алхимию“ американской валюты и финансовой системы. Что США кому-нибудь когда-нибудь хоть что-нибудь вернут из тела госдолга. <…> Потому коронавирус, череда смут, „цифровизация валюты“ — лишь способы поддерживать временную устойчивость этой пирамиды, а также готовность „кинуть“ ее кредиторов. В этом смысле МММ было понадежнее», — написал курганский губернатор. По его словам, госдолг США превысил 31 трлн долларов. «Никто ничего никому никогда не вернет. Страна, построенная за чужой счет, начиная с индейцев и заканчивая становлением экономики на чужом горе и крови во время Второй мировой [войны], не может по-другому», — заключил Шумков. Ранее URA.RU писало, что Шумков заявил, что в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. По его мнению, они станут ключевыми в формировании нового миропорядка.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что финансовая пирамида МММ была надежней, чем финансовая система США. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале «Странно, что есть те, кто верует в „алхимию“ американской валюты и финансовой системы. Что США кому-нибудь когда-нибудь хоть что-нибудь вернут из тела госдолга. <…> Потому коронавирус, череда смут, „цифровизация валюты“ — лишь способы поддерживать временную устойчивость этой пирамиды, а также готовность „кинуть“ ее кредиторов. В этом смысле МММ было понадежнее», — написал курганский губернатор. По его словам, госдолг США превысил 31 трлн долларов. «Никто ничего никому никогда не вернет. Страна, построенная за чужой счет, начиная с индейцев и заканчивая становлением экономики на чужом горе и крови во время Второй мировой [войны], не может по-другому», — заключил Шумков. Ранее URA.RU писало, что Шумков заявил, что в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. По его мнению, они станут ключевыми в формировании нового миропорядка.