Тюменец вырубил деревья, которые мешали проезду его автомобиля

10 января 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Житель Тюмени самовольно спилил деревья, которые мешали проезду его автомобиля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Тюмени вырубил деревья в одном из дачных кооперативов города, потому что они мешали проезду его автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал «МВД медиа». Там уточнили, что ущерб от его действий местные чиновники оценили в 3 млн рублей. «В Тюмени будут судить 54-летнего дачника, который самовольно спилил кустарники и деревья, высаженные его соседями много лет назад вдоль дороги к участкам. С их слов, посадками они хотели облагородить территорию общего пользования товарищества. На их просьбы прекратить вырубку мужчина не реагировал. Его не остановило и то, что граждане делали фото и записывали на видео его злодеяния», — указано в сообщении telegram-канала. Потерпевшим по делу признан департамент городского хозяйства Тюмени. Ущерб составил более 3 млн рублей. Против тюменца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений. В ближайшее время оно будет рассмотрено в одном из тюменских судов.

Житель Тюмени вырубил деревья в одном из дачных кооперативов города, потому что они мешали проезду его автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал «МВД медиа». Там уточнили, что ущерб от его действий местные чиновники оценили в 3 млн рублей. «В Тюмени будут судить 54-летнего дачника, который самовольно спилил кустарники и деревья, высаженные его соседями много лет назад вдоль дороги к участкам. С их слов, посадками они хотели облагородить территорию общего пользования товарищества. На их просьбы прекратить вырубку мужчина не реагировал. Его не остановило и то, что граждане делали фото и записывали на видео его злодеяния», — указано в сообщении telegram-канала. Потерпевшим по делу признан департамент городского хозяйства Тюмени. Ущерб составил более 3 млн рублей. Против тюменца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений. В ближайшее время оно будет рассмотрено в одном из тюменских судов.