03 декабря 2022
02 декабря 2022

Росгвардейцы научат курганцев драться и стрелять

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Курганцев позвали на работу в Росгвардию Фото:

При поступлении на службу в Росгвардию новобранцев из Курганской области обучат азам военной подготовки, куда входят стрельба и изучение основ рукопашного боя. На официальной странице ведомства опубликовано приглашение на работу.

«Управление Росгвардии региона приглашает на службу тех, кто готов обеспечивать общественный порядок, защищать законные права и интересы граждан. Новобранцы проходят первоначальную подготовку: обучаются навыкам владения оружием, боевым приемам, изучают законодательство и знакомятся со спецификой несения службы», — указано в сообщении.

Состояние здоровья, физическая подготовка и моральные качества кандидатов являются одними из главных критериев, на который будут обращать внимание при приеме на работу. Приветствуется наличие спортивных разрядов.

В управлении подчеркивают, что для действующих сотрудников предусмотрены спецльготы и соцгарантии. Росгвардейцы могут рассчитывать на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, полное медицинское сопровождение и компенсацию за съем жилого помещения.

В конце ноября в Кургане официально представили нового начальника регионального управления Росгвардии, об этом URA.RU уже писало. Губернатор Курганской области Вадим Шумков встречался с новым руководителем ведомства и поздравил его с назначением на должность.

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При поступлении на службу в Росгвардию новобранцев из Курганской области обучат азам военной подготовки, куда входят стрельба и изучение основ рукопашного боя. На официальной странице ведомства опубликовано приглашение на работу. «Управление Росгвардии региона приглашает на службу тех, кто готов обеспечивать общественный порядок, защищать законные права и интересы граждан. Новобранцы проходят первоначальную подготовку: обучаются навыкам владения оружием, боевым приемам, изучают законодательство и знакомятся со спецификой несения службы», — указано в сообщении. Состояние здоровья, физическая подготовка и моральные качества кандидатов являются одними из главных критериев, на который будут обращать внимание при приеме на работу. Приветствуется наличие спортивных разрядов. В управлении подчеркивают, что для действующих сотрудников предусмотрены спецльготы и соцгарантии. Росгвардейцы могут рассчитывать на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, полное медицинское сопровождение и компенсацию за съем жилого помещения. В конце ноября в Кургане официально представили нового начальника регионального управления Росгвардии, об этом URA.RU уже писало. Губернатор Курганской области Вадим Шумков встречался с новым руководителем ведомства и поздравил его с назначением на должность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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