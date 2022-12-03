Росгвардейцы научат курганцев драться и стрелять

Курганцев позвали на работу в Росгвардию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При поступлении на службу в Росгвардию новобранцев из Курганской области обучат азам военной подготовки, куда входят стрельба и изучение основ рукопашного боя. На официальной странице ведомства опубликовано приглашение на работу.

«Управление Росгвардии региона приглашает на службу тех, кто готов обеспечивать общественный порядок, защищать законные права и интересы граждан. Новобранцы проходят первоначальную подготовку: обучаются навыкам владения оружием, боевым приемам, изучают законодательство и знакомятся со спецификой несения службы», — указано в сообщении.

Состояние здоровья, физическая подготовка и моральные качества кандидатов являются одними из главных критериев, на который будут обращать внимание при приеме на работу. Приветствуется наличие спортивных разрядов.

В управлении подчеркивают, что для действующих сотрудников предусмотрены спецльготы и соцгарантии. Росгвардейцы могут рассчитывать на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, полное медицинское сопровождение и компенсацию за съем жилого помещения.

В конце ноября в Кургане официально представили нового начальника регионального управления Росгвардии, об этом URA.RU уже писало. Губернатор Курганской области Вадим Шумков встречался с новым руководителем ведомства и поздравил его с назначением на должность.