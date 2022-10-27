27 октября 2022
26 октября 2022

В ЯНАО продается двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь квартиры составляет 146 квадратных метров Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная двухуровневая квартира стоимостью 22 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Продается двухуровневая квартира в доме турецкой постройки для искушенных и любящих свой комфорт людей. С первого на второй этаж ведет лестница, стены которой расписаны масляными красками художником. Ремонт: дизайнерский», — указано в объявлении.

Квартира находится на седьмом и восьмом этажах. На первом уровне расположены гостиная, кабинет, гардеробная, кухня, санузел, на втором — две комнаты, кладовая, санузел. Площадь квартиры составляет 146 квадратных метров. Продавец — центр недвижимости «Инсайт».

«Практически вся мебель и техника останется новым хозяевам при необходимости, кроме памятных вещей. Станьте обладателем квартиры вашей мечты», — сообщается в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало о продаже двухуровневой квартиры в Новом Уренгое. Четырехкомнатную квартиру продавец оценил в 18 миллионов рублей.

С первого на второй этаж ведет лестница, стены вдоль которой расписаны художником
На первом этаже расположены гостиная, кабинет, гардеробная, кухня, санузел
«Практически вся мебель и техника останется новым хозяевам при необходимости», — отмечает продавец
Квартира находится на седьмом и восьмом этажах

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная двухуровневая квартира стоимостью 22 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается двухуровневая квартира в доме турецкой постройки для искушенных и любящих свой комфорт людей. С первого на второй этаж ведет лестница, стены которой расписаны масляными красками художником. Ремонт: дизайнерский», — указано в объявлении. Квартира находится на седьмом и восьмом этажах. На первом уровне расположены гостиная, кабинет, гардеробная, кухня, санузел, на втором — две комнаты, кладовая, санузел. Площадь квартиры составляет 146 квадратных метров. Продавец — центр недвижимости «Инсайт». «Практически вся мебель и техника останется новым хозяевам при необходимости, кроме памятных вещей. Станьте обладателем квартиры вашей мечты», — сообщается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало о продаже двухуровневой квартиры в Новом Уренгое. Четырехкомнатную квартиру продавец оценил в 18 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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