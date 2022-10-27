В ЯНАО продается двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом

Площадь квартиры составляет 146 квадратных метров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная двухуровневая квартира стоимостью 22 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Продается двухуровневая квартира в доме турецкой постройки для искушенных и любящих свой комфорт людей. С первого на второй этаж ведет лестница, стены которой расписаны масляными красками художником. Ремонт: дизайнерский», — указано в объявлении.

Квартира находится на седьмом и восьмом этажах. На первом уровне расположены гостиная, кабинет, гардеробная, кухня, санузел, на втором — две комнаты, кладовая, санузел. Площадь квартиры составляет 146 квадратных метров. Продавец — центр недвижимости «Инсайт».

«Практически вся мебель и техника останется новым хозяевам при необходимости, кроме памятных вещей. Станьте обладателем квартиры вашей мечты», — сообщается в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало о продаже двухуровневой квартиры в Новом Уренгое. Четырехкомнатную квартиру продавец оценил в 18 миллионов рублей.

С первого на второй этаж ведет лестница, стены вдоль которой расписаны художником avito.ru

На первом этаже расположены гостиная, кабинет, гардеробная, кухня, санузел avito.ru

«Практически вся мебель и техника останется новым хозяевам при необходимости», — отмечает продавец avito.ru