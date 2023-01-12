Житель ЯНАО попросил проверить точки продажи вейпов

Житель Лабытнанги жалуется на курящих подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Лабытнанги (ЯНАО) обратился в соцсети к прокуратуре и администрации города с просьбой проверить точки продажи электронных курительных устройств (вейпов). Анонимный пост появился в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Хотелось бы обратиться к руководству города, к прокуратуре, с просьбой обратить внимание на появившиеся торговые точки по продаже электронных, жидкостных сигарет в „Пятерочках“. Хоть там и написано что продажа только с 18 лет, покупают весь этот ядовитый товар только подростки, уверен, что и сертификаты на всю эту продукцию поддельные», — написал пользователь в социальной сети.

«Прокуратура ничего не сделает, попробуйте обратиться в Роспотребнадзор», — советует Александр Куприн. «Все матери города подпишутся под этим», — подтверждает Людмила Вилисова. «Почему только к „Пятерочке“ придрались, в городе около трех табачных магазинов», — сомневается Наталья Просекова. «Это специализированные точки по продаже продукции и это не запрещено», — пишет пользователь под ником Серж.

Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО сократили потребление табака. За минувший год в округе на треть выросло число приверженцев здорового образа жизни.