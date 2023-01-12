Боец ЧВК «Вагнер» из Перми погиб в боях под Бахмутом

13 января 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Пермяк посмертно награжден медалью «За отвагу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб житель Карагая (Пермский край) Александр Никифоров 1982 года рождения. Он участвовал в боях под Бахмутом (Артемовском) в составе ЧВК «Вагнер», сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Карагайского муниципального округа. «В боях под Артемовском погиб Никифоров Александр Александрович, участник боевых действий в Чеченской республике. В спецоперации на Украине служил в ЧВК „Вагнер“. Награжден медалью „За отвагу“ посмертно», — говорится в сообщении. Администрация муниципалитета выражает соболезнования родным и близким Александра. О дате и месте прощания с погибшим пока не сообщается. Спецоперация РФ на Украине, проходит с 24 февраля 2022 года. Объявивший о ее начале президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что целью спецоперации является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Карагая (Пермский край) Александр Никифоров 1982 года рождения. Он участвовал в боях под Бахмутом (Артемовском) в составе ЧВК «Вагнер», сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Карагайского муниципального округа. «В боях под Артемовском погиб Никифоров Александр Александрович, участник боевых действий в Чеченской республике. В спецоперации на Украине служил в ЧВК „Вагнер“. Награжден медалью „За отвагу“ посмертно», — говорится в сообщении. Администрация муниципалитета выражает соболезнования родным и близким Александра. О дате и месте прощания с погибшим пока не сообщается. Спецоперация РФ на Украине, проходит с 24 февраля 2022 года. Объявивший о ее начале президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что целью спецоперации является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.