12 января 2023

Боец ЧВК «Вагнер» из Перми погиб в боях под Бахмутом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Пермяк посмертно награжден медалью «За отвагу» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Карагая (Пермский край) Александр Никифоров 1982 года рождения. Он участвовал в боях под Бахмутом (Артемовском) в составе ЧВК «Вагнер», сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Карагайского муниципального округа.

«В боях под Артемовском погиб Никифоров Александр Александрович, участник боевых действий в Чеченской республике. В спецоперации на Украине служил в ЧВК „Вагнер“. Награжден медалью „За отвагу“ посмертно», — говорится в сообщении.

Администрация муниципалитета выражает соболезнования родным и близким Александра. О дате и месте прощания с погибшим пока не сообщается.

Спецоперация РФ на Украине, проходит с 24 февраля 2022 года. Объявивший о ее начале президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что целью спецоперации является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Карагая (Пермский край) Александр Никифоров 1982 года рождения. Он участвовал в боях под Бахмутом (Артемовском) в составе ЧВК «Вагнер», сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Карагайского муниципального округа. «В боях под Артемовском погиб Никифоров Александр Александрович, участник боевых действий в Чеченской республике. В спецоперации на Украине служил в ЧВК „Вагнер“. Награжден медалью „За отвагу“ посмертно», — говорится в сообщении. Администрация муниципалитета выражает соболезнования родным и близким Александра. О дате и месте прощания с погибшим пока не сообщается. Спецоперация РФ на Украине, проходит с 24 февраля 2022 года. Объявивший о ее начале президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что целью спецоперации является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...