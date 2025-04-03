Юрист мэрии Перми украл в суде телефон

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Юрист мэрии похитил телефон в суде (архивное фото)
Юрист мэрии похитил телефон в суде (архивное фото) Фото:

Юрист одного из департаментов Перми пришел в суд и украл там телефон. Судя по картотеке дел речь идет о консультанте Илье Буренкове.

«В августе 2024 года представитель мэрии пришел в Ленинский райсуд на заседание. Он увидел на скамейке, что кто-то забыл свой телефон и решил присвоить его. Мужчина положил телефон в свой портфель. Когда начались активные поиски телефона, он выбросил его под пожарный щит. Выкидывание телефона не спасло юриста от уголовного дела», — сообщили в Ленинском райсуде

Суд признал мужчину виновным в краже и ограничил в свободе на полгода. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Судя по картотеке суда, речь идет о консультанте департамента земельных отношений Илье Буренкове. Именно его апелляцию рассматривала судья Оксана Корепанова 2 апреля.

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Юрист одного из департаментов Перми пришел в суд и украл там телефон. Судя по картотеке дел речь идет о консультанте Илье Буренкове. «В августе 2024 года представитель мэрии пришел в Ленинский райсуд на заседание. Он увидел на скамейке, что кто-то забыл свой телефон и решил присвоить его. Мужчина положил телефон в свой портфель. Когда начались активные поиски телефона, он выбросил его под пожарный щит. Выкидывание телефона не спасло юриста от уголовного дела», — сообщили в Ленинском райсуде Суд признал мужчину виновным в краже и ограничил в свободе на полгода. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Судя по картотеке суда, речь идет о консультанте департамента земельных отношений Илье Буренкове. Именно его апелляцию рассматривала судья Оксана Корепанова 2 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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