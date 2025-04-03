Юрист мэрии Перми украл в суде телефон

Юрист одного из департаментов Перми пришел в суд и украл там телефон. Судя по картотеке дел речь идет о консультанте Илье Буренкове.
«В августе 2024 года представитель мэрии пришел в Ленинский райсуд на заседание. Он увидел на скамейке, что кто-то забыл свой телефон и решил присвоить его. Мужчина положил телефон в свой портфель. Когда начались активные поиски телефона, он выбросил его под пожарный щит. Выкидывание телефона не спасло юриста от уголовного дела», — сообщили в Ленинском райсуде
Суд признал мужчину виновным в краже и ограничил в свободе на полгода. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Судя по картотеке суда, речь идет о консультанте департамента земельных отношений Илье Буренкове. Именно его апелляцию рассматривала судья Оксана Корепанова 2 апреля.
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