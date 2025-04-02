В Пермском крае нашли действенный способ борьбы с борщевиком

В Пермском крае успешно применяется новый метод борьбы с борщевиком — биоремедиация (механический способ борьбы с сорняком). Этот метод доказал свою эффективность в первый год использования, когда бобовые травы быстро вытеснили сорняк на обработанных участках, рассказал директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства Иван Огородов.
«Самое важное — своевременно удалять наземную растительность борщевика, чтоб он не успевал отцвести и обсемениться. Запас семян в почве заканчивается и многолетние биоремедианты устойчиво развиваются», — объяснил изданию «Текст» Огородов. В текущем году планируется расширить применение этой технологии на новые территории.
Отмечается, что летом 2025 года площадь засева вырастет более чем в 80 раз — до 2700 га. Это будут участки вдоль трасс, на туристических маршрутах в Пермском, Кунгурском, Нытвенском, Краснокамском районах.
Ранее стало известно, что власти Перми потратят на борьбу с борщевиком и жуком-полиграфом около 70 млн рублей. Средства предусмотрят в городском бюджете на 2025-2027 годы.
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