Власти ищут подрядчика на водный маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск

Краевые власти ищут перевозчика по водному маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск (прямое и обратное направление). По условиям конкурса, это должен быть катамаран с электродвигателем. Стоимость контракта — 46 млн рублей.
«Перевозчику предстоит оказывать услуги с 5 мая по 30 сентября 2025 года на двух пассажирских суднах. Одно из них — основное, другое — резервное. Электросудно пройдет по двум направлениям водного маршрута порядка 6,8 тысяч километров», — сказано в техзадании на портале госзакупки.
Тариф за 1 километр по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск в 2025 году составит 25 рублей, в 2026 году — 30,56 рублей, в 2027 году — 36,11 рублей. Количество рейсов в навигацию в предстоящем сезоне составит 190, 192 и 186 соответственно.
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