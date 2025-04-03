Власти ищут подрядчика на водный маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ему предстоит оказывать услуги с 5 мая по 30 сентября 2025 года
Ему предстоит оказывать услуги с 5 мая по 30 сентября 2025 года Фото:

Краевые власти ищут перевозчика по водному маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск (прямое и обратное направление). По условиям конкурса, это должен быть катамаран с электродвигателем. Стоимость контракта — 46 млн рублей. 

«Перевозчику предстоит оказывать услуги с 5 мая по 30 сентября 2025 года на двух пассажирских суднах. Одно из них — основное, другое — резервное. Электросудно пройдет по двум направлениям водного маршрута порядка 6,8 тысяч километров», — сказано в техзадании на портале госзакупки. 

Тариф за 1 километр по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск в 2025 году составит 25 рублей, в 2026 году — 30,56 рублей, в 2027 году — 36,11 рублей. Количество рейсов в навигацию в предстоящем сезоне составит 190, 192 и 186 соответственно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Краевые власти ищут перевозчика по водному маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск (прямое и обратное направление). По условиям конкурса, это должен быть катамаран с электродвигателем. Стоимость контракта — 46 млн рублей.  «Перевозчику предстоит оказывать услуги с 5 мая по 30 сентября 2025 года на двух пассажирских суднах. Одно из них — основное, другое — резервное. Электросудно пройдет по двум направлениям водного маршрута порядка 6,8 тысяч километров», — сказано в техзадании на портале госзакупки.  Тариф за 1 километр по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск в 2025 году составит 25 рублей, в 2026 году — 30,56 рублей, в 2027 году — 36,11 рублей. Количество рейсов в навигацию в предстоящем сезоне составит 190, 192 и 186 соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...