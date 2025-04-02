ОАО «РЖД» не отказывается от планов по реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II. Очередной эскизный проект был представлен членам градостроительного совета Прикамья накануне, 2 апреля. В планах компании — завершить реализацию проекта в 2028 году. Объем инвестиций предварительно оценивается в 15 млрд руб. URA.RU вспомнило проекты реконструкции вокзала Пермь II разных лет, которые по тем или иным причинам так и не были реализованы.
В 2009 году о намерении обновить здание главных железнодорожных «ворот» Пермского края заявил тогдашний губернатор Олег Чиркунов. Для этого он пригласил в регион представителей немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn и голландского архитектурного бюро КСАР. По задумке голландцев, инфраструктуру, прилегающую к существующему зданию, следовало разместить максимально компактно, гармонично увязав весь проект с мастер-планом Перми. Идея зарубежных архитекторов так и не была реализована.
Условную эстафетную палочку у Чиркунова принял следующий губернатор Виктор Басаргин. Глава региона вновь поднял вопрос о необходимости реконструкции инфраструктуры Пермь II. Стоимость реконструкции оценивалась в 9 млрд рублей. Строительные работы на объекте планировалось начать в середине 2014 года. Для этого краевые власти подписали трехстороннее соглашение с ОАО «РЖД» и канадской компанией Trinity Development Group.
Краевые власти даже создали ОАО «РВ-Пермь», которая отвечала за реализацию проекта. Но все закончилось скандалом. Руководителя АО Алексея Шабалина обвинили в отмывании денег и растрате, а юрлицо впоследствии ликвидировали. Сами власти невозможность реализации проекта списали на судебный спор между РЖД и Росимуществом. Он касался земельного участка, на котором расположено здание вокзала.
В 2015 году планы реконструировать вокзал рассматривала Группа «Кортрос» российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Предполагалось, что инвестиции, вложенные группой компаний в проект, составят порядка 10 млрд рублей.
Сменивший Басаргина на посту губернатора Прикамья Максим Решетников обещал землякам не реконструировать, а построить новый железнодорожный вокзал. Транспортно-пересадочный узел предполагалось интегрировать с дорогой на Стаханова и дорожными развязкам, но, спустя некоторое время, о проекте вновь забыли.
В 2021 году за дело взялся губернатор Дмитрий Махонин. Железнодорожный вокзал и территорию вокруг него вновь решили увязать с транспортными развязками, построив на Пермь II и автобусный терминал. Тогда же Махонин заявлял, что архитектурно-планировочный облик, представленный широкой аудитории, «окончательный». Начать строительно-монтажные работы власти обещали в 2023 году.
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