На дорогах Пермского края ввели сезонный запрет для большегрузов

В Пермском крае со 2 апреля по 1 мая ввели временные ограничения на проезд по дорогам, которые имеют переходное покрытие. Допустимая нагрузка на ось транспортного средства — 4, 6, 8 или 9,5 тонн в зависимости от конкретного участка дороги.
«Эти меры призваны обеспечить сохранность дорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры в период неблагоприятных погодных условий. Ограничения не затронут пассажирские перевозки, а также доставки продовольствия и почтовых отправлений», — сообщает Министерство транспорта Пермского крае в telegram-канале.
С 7 апреля по 6 мая 2025 года подобные ограничения будут действовать и на дорогах с асфальтовым покрытием. Помимо этого, с 1 июня до 31 августа, для большегрузов введут ограничения на передвижение в дневное время. При условии, что столбики термометров превысят отметку в +32°C.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на оживленном участке трассы провалился асфальт. Речь об улице Соликамской. Рядом находится остановка транспорта «Язовая». По одной из версий, возможной причиной обрушения могли стать климатические изменения и интенсивность движения.
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