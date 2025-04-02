Пермяки отдали ради спасения раненых 35 000 литров крови

В годы Войны в донорское движение включились студенты, рабочие и сами врачи

02 апреля 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Часть крови, заготовленной в Молотовской области, была отправлена в Москву Фото: «История пермской медицины», «ВКонтакте» статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны на Урал эвакуировали не только людей и предприятия — здесь развернулась сеть эвакуационных госпиталей. Медики работали в две смены, чтобы облегчить страдания раненых и поставить их на ноги. Жизни многих бойцов удалось спасти, благодаря жителям Пермского края, которые активно включились в донорство. Развернуть в Молотовской области (сейчас — Пермский край) 130 госпиталей на десятки тысяч коек было крайне трудным делом, для этого пришлось задействовать все возможные ресурсы. К примеру, разгружать военно-санитарные поезда помогали студенческие бригады. Многочисленные дружины общества Красного Креста и Красного Полумесяца участвовали в приеме раненых, проводили им санитарную обработку. В свободное от основных занятий время молодежь, женщины, дети шли в госпитали, чтобы ухаживать за тяжелобольными, писать письма их родным, убирать в палатах, создавать в них уют. Школьники и студенты Молотовской области помогали ухаживать за ранеными в госпиталях Фото: ombudsman.perm.ru В материале «Организация здравоохранения в Молотовской области в годы Войны» (специальный медицинский информационный журнал Пермского края «Уездный доктор») приводятся такие цифры: рабочий день в госпиталях длился 12 часов, врачи, медсестры, санитары и другой медицинский персонал работал в две смены. Если в первом полугодии Войны на 100 лечившихся приходилось полтора переливания крови, то в третьем полугодии — почти 32. «В пропаганду донорства включаются Дома санитарного просвещения, станции и институты переливания крови, организации Красного Креста, Красного Полумесяца и ДОСААФ. На предприятиях организуют запись лиц, желающих стать донорами. Кроме того, организуют их учет и доставку в пункты взятия крови. Они же проявляют заботу о мерах поощрения доноров», — следует из статьи, приведенной в энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне». Приемка раненых на вокзале в Чусовом Фото: pastvu.com Призыв земляков сдать кровь для раненых находит отклик в сердцах тысячи жителей и жительниц области. Многие из них включаются в негласное соревнование по донорству. Вот выдержка из сборника статей участников пермской краевой поисково-краеведческой экспедиции школьников: «Секретарь Губахинского горкома ВЛКСМ Сафонова 17 раз сдала кровь и привлекла к донорству 46 человек. 20 литров крови за годы Войны сдала жительница Соликамска Вера Исакова. В документах Пермской краевой станции переливания крови сохранились выдержки из писем: «Несмотря на то, что мне 70 лет, я чувствую себя полнокровным, поэтому прошу взять у меня максимум крови безвозмездно для наших героев доблестной Красной Армии…». «Я пришла не для того, чтобы продать свои капли крови, а отдать свою кровь для поддержания жизни хоть одного бойца, защищающего нашу свободную и счастливую Родину…». В Молотовском университете более 130 научных работников служащих и студентов регулярно сдавали кровь для раненых. Девятиклассница школы №27 областного центра написала письмо начальнику одного из эвакогоспиталей. Выдержкой из него делится в соцсетях пермская библиотека на Пролетарке. «Я ученица девятого класса 27-й школы. Обращаюсь к вам с большой просьбой. Мне исполнилось 17 лет. Считаю себя взрослой девушкой, но я ничего еще не сделала для нашей родной Красной армии… Просьба моя состоит в том, чтобы для помощи нашим родным защитникам, освобождающим нашу землю от гитлеровцев, вы разрешили исследовать мою кровь и, если она окажется пригодной, то возьмите ее столько, сколько вы найдете нужным. Хочу быть полезной Родине. Пусть моя кровь будет скромным подарком героям-бойцам, нуждающимся в ней», — говорится в обращении юной горожанки. Подобные заявления поступали на областную станцию переливания крови, в донорские пункты, созданные почти при каждом стационаре. Становились донорами и сами сотрудники эвакагоспиталей. Положенную при сдаче крови денежную компенсацию нередко передавали в Фонд обороны. Некоторые жители Молотовской области за годы Войны сдали больше 15 литров крови Фото: nfrz.ru Директор областной станции переливания крови Илларион Иванов отмечал: «Никогда еще не было в моей практике таких изумляющих факторов проявления патриотизма, которые совершаются на станции переливания крови» (выдержка из статьи «Трудовой подвиг медработников госпитальных гарнизонов Молотовской области», журнал «Уездный доктор»). Жители Прикамья обеспечили кровью не только размещенные на родной земле госпитали — более 5 тонн в год консервированной крови отправлялось в Москву. За период с 1942 по 1945 годы в Молотовской области проведено свыше 31 тысячи переливания, сдано 35 тысяч литров крови. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны на Урал эвакуировали не только людей и предприятия — здесь развернулась сеть эвакуационных госпиталей. Медики работали в две смены, чтобы облегчить страдания раненых и поставить их на ноги. Жизни многих бойцов удалось спасти, благодаря жителям Пермского края, которые активно включились в донорство. Развернуть в Молотовской области (сейчас — Пермский край) 130 госпиталей на десятки тысяч коек было крайне трудным делом, для этого пришлось задействовать все возможные ресурсы. К примеру, разгружать военно-санитарные поезда помогали студенческие бригады. Многочисленные дружины общества Красного Креста и Красного Полумесяца участвовали в приеме раненых, проводили им санитарную обработку. В свободное от основных занятий время молодежь, женщины, дети шли в госпитали, чтобы ухаживать за тяжелобольными, писать письма их родным, убирать в палатах, создавать в них уют. В материале «Организация здравоохранения в Молотовской области в годы Войны» (специальный медицинский информационный журнал Пермского края «Уездный доктор») приводятся такие цифры: рабочий день в госпиталях длился 12 часов, врачи, медсестры, санитары и другой медицинский персонал работал в две смены. Если в первом полугодии Войны на 100 лечившихся приходилось полтора переливания крови, то в третьем полугодии — почти 32. «В пропаганду донорства включаются Дома санитарного просвещения, станции и институты переливания крови, организации Красного Креста, Красного Полумесяца и ДОСААФ. На предприятиях организуют запись лиц, желающих стать донорами. Кроме того, организуют их учет и доставку в пункты взятия крови. Они же проявляют заботу о мерах поощрения доноров», — следует из статьи, приведенной в энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне». Призыв земляков сдать кровь для раненых находит отклик в сердцах тысячи жителей и жительниц области. Многие из них включаются в негласное соревнование по донорству. Вот выдержка из сборника статей участников пермской краевой поисково-краеведческой экспедиции школьников: «Секретарь Губахинского горкома ВЛКСМ Сафонова 17 раз сдала кровь и привлекла к донорству 46 человек. 20 литров крови за годы Войны сдала жительница Соликамска Вера Исакова. В документах Пермской краевой станции переливания крови сохранились выдержки из писем: «Несмотря на то, что мне 70 лет, я чувствую себя полнокровным, поэтому прошу взять у меня максимум крови безвозмездно для наших героев доблестной Красной Армии…». «Я пришла не для того, чтобы продать свои капли крови, а отдать свою кровь для поддержания жизни хоть одного бойца, защищающего нашу свободную и счастливую Родину…». В Молотовском университете более 130 научных работников служащих и студентов регулярно сдавали кровь для раненых. Девятиклассница школы №27 областного центра написала письмо начальнику одного из эвакогоспиталей. Выдержкой из него делится в соцсетях пермская библиотека на Пролетарке. Подобные заявления поступали на областную станцию переливания крови, в донорские пункты, созданные почти при каждом стационаре. Становились донорами и сами сотрудники эвакагоспиталей. Положенную при сдаче крови денежную компенсацию нередко передавали в Фонд обороны. Директор областной станции переливания крови Илларион Иванов отмечал: «Никогда еще не было в моей практике таких изумляющих факторов проявления патриотизма, которые совершаются на станции переливания крови» (выдержка из статьи «Трудовой подвиг медработников госпитальных гарнизонов Молотовской области», журнал «Уездный доктор»). Жители Прикамья обеспечили кровью не только размещенные на родной земле госпитали — более 5 тонн в год консервированной крови отправлялось в Москву. За период с 1942 по 1945 годы в Молотовской области проведено свыше 31 тысячи переливания, сдано 35 тысяч литров крови.