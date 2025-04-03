В Пермском крае закроют четыре опасных заведения общепита

В Пермском крае закроют шаурмичную, пекарню и киоск из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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В заведениях обнаружили множественные нарушения СанПиН
В заведениях обнаружили множественные нарушения СанПиН Фото:

В Пермском крае сотрудники Роспотребнадзора совершили выездные проверки в три муниципалитета. Нарушения нашли в заведении «Шаверма № 1» в Горнозаводске, в двух точках «Настоящей пекарни» в Лысьве, а также в киоске «Кура-Гриль» в Губахе. 

«Установлены многочисленные нарушения санитарных требований. В частности, там отсутствовал туалет и канализация, не было цехового деления, продукция была без документов. Кроме того, сотрудники не проходили осмотр на наличие гнойничковых заболеваний и работали без медкнижек», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте. 

Материалы направлены в Губахинский, Горнозаводский и Лысьвенский городские суды. Там будет решаться вопрос об административном наказании в виде приостановки деятельности. 

2 апреля URA.RU сообщало о том, что в Кочевском районе Пермского края суд приостановил работу заведения общественного питания. Местная прокуратура провела там проверку и выявила антисанитарию. Речь идет о кафе SHAURMA CLUB.

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В Пермском крае сотрудники Роспотребнадзора совершили выездные проверки в три муниципалитета. Нарушения нашли в заведении «Шаверма № 1» в Горнозаводске, в двух точках «Настоящей пекарни» в Лысьве, а также в киоске «Кура-Гриль» в Губахе.  «Установлены многочисленные нарушения санитарных требований. В частности, там отсутствовал туалет и канализация, не было цехового деления, продукция была без документов. Кроме того, сотрудники не проходили осмотр на наличие гнойничковых заболеваний и работали без медкнижек», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.  Материалы направлены в Губахинский, Горнозаводский и Лысьвенский городские суды. Там будет решаться вопрос об административном наказании в виде приостановки деятельности.  2 апреля URA.RU сообщало о том, что в Кочевском районе Пермского края суд приостановил работу заведения общественного питания. Местная прокуратура провела там проверку и выявила антисанитарию. Речь идет о кафе SHAURMA CLUB.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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