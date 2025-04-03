В Пермском крае закроют четыре опасных заведения общепита

В Пермском крае сотрудники Роспотребнадзора совершили выездные проверки в три муниципалитета. Нарушения нашли в заведении «Шаверма № 1» в Горнозаводске, в двух точках «Настоящей пекарни» в Лысьве, а также в киоске «Кура-Гриль» в Губахе.
«Установлены многочисленные нарушения санитарных требований. В частности, там отсутствовал туалет и канализация, не было цехового деления, продукция была без документов. Кроме того, сотрудники не проходили осмотр на наличие гнойничковых заболеваний и работали без медкнижек», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.
Материалы направлены в Губахинский, Горнозаводский и Лысьвенский городские суды. Там будет решаться вопрос об административном наказании в виде приостановки деятельности.
2 апреля URA.RU сообщало о том, что в Кочевском районе Пермского края суд приостановил работу заведения общественного питания. Местная прокуратура провела там проверку и выявила антисанитарию. Речь идет о кафе SHAURMA CLUB.
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