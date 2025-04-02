02 апреля 2025

Пермяк выиграл в лотерее больше миллиона, потратив на билет 45 рублей

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Житель Прикамья купил билет за 45 рублей и стал миллионером
Житель Прикамья купил билет за 45 рублей и стал миллионером Фото:

Житель Прикамья стал обладателем главного приза в лотерее Столото. Его выигрыш превысил 1 млн рублей, при этом на билет он потратил 45 рублей.

«В тираже лотереи, состоявшемся в среду, 2 апреля, обладателем главного приза в размере 1 043 918 руб. стал участник из Пермского края. Благодаря выбранным дополнительным номерам в лотерейном билете сумма его приза увеличилась на 1500 рублей. Удачливый игрок приобрел лотерейный билет стоимостью 45 рублей», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Ранее URA.RU рассказывало о медике из Прикамья, которая выиграла в лотерею «Мечталлион» один миллион рублей. Свой выигрыш она потратила на путешествие в в Африку.

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Житель Прикамья стал обладателем главного приза в лотерее Столото. Его выигрыш превысил 1 млн рублей, при этом на билет он потратил 45 рублей. «В тираже лотереи, состоявшемся в среду, 2 апреля, обладателем главного приза в размере 1 043 918 руб. стал участник из Пермского края. Благодаря выбранным дополнительным номерам в лотерейном билете сумма его приза увеличилась на 1500 рублей. Удачливый игрок приобрел лотерейный билет стоимостью 45 рублей», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу «Столото». Ранее URA.RU рассказывало о медике из Прикамья, которая выиграла в лотерею «Мечталлион» один миллион рублей. Свой выигрыш она потратила на путешествие в в Африку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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