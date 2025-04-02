Пермяк выиграл в лотерее больше миллиона, потратив на билет 45 рублей

Житель Прикамья стал обладателем главного приза в лотерее Столото. Его выигрыш превысил 1 млн рублей, при этом на билет он потратил 45 рублей.
«В тираже лотереи, состоявшемся в среду, 2 апреля, обладателем главного приза в размере 1 043 918 руб. стал участник из Пермского края. Благодаря выбранным дополнительным номерам в лотерейном билете сумма его приза увеличилась на 1500 рублей. Удачливый игрок приобрел лотерейный билет стоимостью 45 рублей», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу «Столото».
Ранее URA.RU рассказывало о медике из Прикамья, которая выиграла в лотерею «Мечталлион» один миллион рублей. Свой выигрыш она потратила на путешествие в в Африку.
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