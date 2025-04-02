02 апреля 2025

В Перми запустят три высотных фейерверка в майские праздники и День города

© Служба новостей «URA.RU»
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На эти цели потратят 4 млн рублей
На эти цели потратят 4 млн рублей Фото:

В Перми в 2025 году запланированы три высотных фейерверка на 1 и 9 Мая, а также 12 июня. Аукцион состоялся, однако пока сведения о победителе не размещены.

«Длительность фейерверка на 1 Мая составит не менее пяти минут. Используют 406 фейерверочных шаров. В День Победы продолжительность запуска составит не менее 10 минут, а в День города — не менее семи минут. На время запуска фейерверков исполнитель обязан обеспечить пожарную безопасность и наличие охраны», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Цена контракта составляла 5,7 млн рублей. Однако победитель предложил организовать шоу за меньшие деньги — 4 млн рублей. Контракт заключат с Пермской дирекцией по организации городских культурно-массовых мероприятий. Мероприятия профинансируют на средства субсидии.

В 2024 году URA.RU сообщало о том, что в Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь 1 Мая и Дня Победы. Это было связано с  усилением мер антитеррористической защиты. Подобные ограничения ввели и в других российских городах. Единственный фейерверк был запущен 12 июня с территории городского пляжа.

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В Перми в 2025 году запланированы три высотных фейерверка на 1 и 9 Мая, а также 12 июня. Аукцион состоялся, однако пока сведения о победителе не размещены. «Длительность фейерверка на 1 Мая составит не менее пяти минут. Используют 406 фейерверочных шаров. В День Победы продолжительность запуска составит не менее 10 минут, а в День города — не менее семи минут. На время запуска фейерверков исполнитель обязан обеспечить пожарную безопасность и наличие охраны», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Цена контракта составляла 5,7 млн рублей. Однако победитель предложил организовать шоу за меньшие деньги — 4 млн рублей. Контракт заключат с Пермской дирекцией по организации городских культурно-массовых мероприятий. Мероприятия профинансируют на средства субсидии. В 2024 году URA.RU сообщало о том, что в Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь 1 Мая и Дня Победы. Это было связано с  усилением мер антитеррористической защиты. Подобные ограничения ввели и в других российских городах. Единственный фейерверк был запущен 12 июня с территории городского пляжа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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