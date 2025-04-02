В Перми запустят три высотных фейерверка в майские праздники и День города

В Перми в 2025 году запланированы три высотных фейерверка на 1 и 9 Мая, а также 12 июня. Аукцион состоялся, однако пока сведения о победителе не размещены.
«Длительность фейерверка на 1 Мая составит не менее пяти минут. Используют 406 фейерверочных шаров. В День Победы продолжительность запуска составит не менее 10 минут, а в День города — не менее семи минут. На время запуска фейерверков исполнитель обязан обеспечить пожарную безопасность и наличие охраны», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Цена контракта составляла 5,7 млн рублей. Однако победитель предложил организовать шоу за меньшие деньги — 4 млн рублей. Контракт заключат с Пермской дирекцией по организации городских культурно-массовых мероприятий. Мероприятия профинансируют на средства субсидии.
В 2024 году URA.RU сообщало о том, что в Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь 1 Мая и Дня Победы. Это было связано с усилением мер антитеррористической защиты. Подобные ограничения ввели и в других российских городах. Единственный фейерверк был запущен 12 июня с территории городского пляжа.
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