ФСБ помешала гражданину Таджикистана перевезти в Пермский край своих земляков

Уроженец Таджикистана дал взятку сотруднику миграционной службы, чтобы помочь своим землякам переехать в Пермский край. Противоправная деятельность была пресечена УФСБ по краю, рассказали URA.RU в ведомстве.
«Уроженец Республики Таджикистан передал сотруднику миграционной службы г. Кизела взятку в размере 140 тысяч рублей с целью принятия документов иностранных граждан в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — пояснили в ведомстве.
Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Суд города Кизел назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
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