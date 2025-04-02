02 апреля 2025

ФСБ помешала гражданину Таджикистана перевезти в Пермский край своих земляков

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданина Таджикистана признали виновным в даче взятки
Гражданина Таджикистана признали виновным в даче взятки Фото:

Уроженец Таджикистана дал взятку сотруднику миграционной службы, чтобы помочь своим землякам переехать в Пермский край. Противоправная деятельность была пресечена УФСБ по краю, рассказали URA.RU в ведомстве.

«Уроженец Республики Таджикистан передал сотруднику миграционной службы г. Кизела взятку в размере 140 тысяч рублей с целью принятия документов иностранных граждан в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — пояснили в ведомстве.

Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Суд города Кизел назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

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Уроженец Таджикистана дал взятку сотруднику миграционной службы, чтобы помочь своим землякам переехать в Пермский край. Противоправная деятельность была пресечена УФСБ по краю, рассказали URA.RU в ведомстве. «Уроженец Республики Таджикистан передал сотруднику миграционной службы г. Кизела взятку в размере 140 тысяч рублей с целью принятия документов иностранных граждан в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — пояснили в ведомстве. Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Суд города Кизел назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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