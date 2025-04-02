В двух районах Перми установят «умные» остановки

Три «умные» остановки появятся в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Замену старых конструкций планируют провести в ближайшее время, сообщает пресс-служба пермского департамента транспорта.
«В ближайшее время в Перми заменят остановки „Улица Гусарова“ в направлении центра и „Микрорайон Крохалева“ в направлении из центра города. В обоих направлениях заменят остановку „Авторадио“», — сообщает telegram-канал городского департамента транспорта.
В ведомстве отметили, что на замену павильона понадобится несколько дней. Сначала будет восстановлен фундамент, а после установки потребуется подключение и настройка цифровых сервисов.
Весной и летом 2025 года в Перми будут ремонтировать остановки общественного транспорта. Работы оценили в 9,6 млн рублей. В рамках ремонта планируется нанести фриз-вывески, восстановить стекла, скамейки, отремонтировать трещины и сколы.
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