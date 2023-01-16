Перевозчик отказался от маршрута до Кургана, проработав на нем меньше месяца

Перевозчик, отвечавщий за маршрут ранее, получил право перевозить по нему пассажиров в декабре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители компании «ВТБ-Авто» отказались от межмуниципального маршрута № 146, следующего из Кургана в Варгаши. Информация о поиске нового перевозчика размещена на сайте областного департамента экономического развития. В декабре ее представителям выдали временное свидетельство на обслуживание маршрута.

«Извещение о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок. Порядковый номер маршрута регулярных перевозок — 146», — указано в документе, размещенном на сайте.

По временному свидетельству перевозчик сможет обслуживать маршрут до 180 дней. Также до 31 января власти принимают заявки на участие в конкурсе, связанном с выдачей постоянного свидетельства на обслуживание этого маршрута. По данным представителей группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», прежний перевозчик отказался от маршрута из-за недостаточного числа пассажиров. «Перевозчик установил самые низкие тарифы среди конкурентов, выполняющих перевозки по аналогичным маршрутам, но даже это не смогло привлечь достаточное количество пассажиров», — объясняют отказ от рейса представители группы.

В середине декабря стало известно, что пермской компании «ВТБ-Авто» выдали временное разрешение на право перевозить людей на этом маршруте. Представитель бывшего владельца компании рассказал URA.RU, что в декабре ее выкупил житель Курганской области.