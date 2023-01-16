Тюменский замгубернатора усилится, решая проблему госуровня

Заместитель тюменского губернатора Райдер снабдит российские заводы кадрами из местных сузов

Заместителю губернатора Тюменской области Алексею Райдеру поручена борьба с кадровым голодом на важных предприятиях Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, курирующий сферу образования, науки и трудоустройства в регионе, получил важный вызов от министерства обороны. Ему предстоит заняться рекрутингом студентов колледжей на оборонные предприятия РФ. Новая задача усилит влияние замгубернатора. Такую версию событий агентству сообщил источник в аппарате губернатора.

«Задача насытить кадрами оборонку от Минобороны стоит у большинства заместителей губернаторов и центров занятости России. В конце января 2023 года Райдер с командой встретится с представителями оборонных предприятий и с ректорами тюменских учебных заведений. Они предметно обсудят, какие программы будут предлагаться студентам и каких показателей нужно достичь», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, новая миссия Райдера добавит ему профессиональных и имиджевых баллов в правительстве. «Нужно понимать, что поставленная задача несет стратегический характер государственной важности. Действия замгубернатора сейчас будут иметь прямую поддержку Минобороны. Редко, когда на плечи региональных чиновников ложатся задачи федерального, стратегического значения», — делится инсайдер.

Собеседник добавил, что в данной ситуации на Райдера возложены большие надежды. «Загадывать рано, но почти уверен, что задача будет исполнена», — резюмировал источник.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, а также в Министерство обороны РФ. Ответы на них ожидаются.

Ранее студентов УрФО начали вербовать в силовики через личные кабинеты. Выпускники получали приглашения вступить в научную роту национальной гвардии.