17 января 2023

В городе ЯНАО ребенок получил серьезные травмы на скалодроме

Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело из-за падения ребенка со скалодрома
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, вызов врача
Ребенка со множественными повреждениями увезли в больницу Фото:

Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело из-за падения ребенка со скалодрома в спортивной школе «Арктика» в Губкинском. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Пуровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней во время тренировочных занятий. В настоящее время следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло 17 января в спортивной школе «Арктика». 12-летняя спортсменка поднялась без страховки по стене скалодрома, не удержалась и упала с высоты на пол. Ее доставили в больницу с множественными телесными повреждениями.

В администрацию Губкинского агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко произошло подобное происшествие — ребенок получил травму позвоночника, упав со скалодрома. Причиной падения стал несчастный случай.

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Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело из-за падения ребенка со скалодрома в спортивной школе «Арктика» в Губкинском. Об этом сообщается на сайте силового ведомства. «Пуровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней во время тренировочных занятий. В настоящее время следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении. Происшествие произошло 17 января в спортивной школе «Арктика». 12-летняя спортсменка поднялась без страховки по стене скалодрома, не удержалась и упала с высоты на пол. Ее доставили в больницу с множественными телесными повреждениями. В администрацию Губкинского агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко произошло подобное происшествие — ребенок получил травму позвоночника, упав со скалодрома. Причиной падения стал несчастный случай.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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