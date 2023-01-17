Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело из-за падения ребенка со скалодрома

Ребенка со множественными повреждениями увезли в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело из-за падения ребенка со скалодрома в спортивной школе «Арктика» в Губкинском. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Пуровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней во время тренировочных занятий. В настоящее время следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло 17 января в спортивной школе «Арктика». 12-летняя спортсменка поднялась без страховки по стене скалодрома, не удержалась и упала с высоты на пол. Ее доставили в больницу с множественными телесными повреждениями.

В администрацию Губкинского агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко произошло подобное происшествие — ребенок получил травму позвоночника, упав со скалодрома. Причиной падения стал несчастный случай.