В Воронежской области беспилотники ВСУ повредили дома и ЛЭП на трассе М-4

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Над регионом сбиты 15 БПЛА
Над регионом сбиты 15 БПЛА Фото:
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В трех муниципалитетах Воронежской области в ночь на 2 июня было уничтожено более 15 беспилотников ВСУ. Обломками БПЛА повреждены автомобили, жилые дома и ЛЭП на трассе М-4 «Дон», сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Обнаружено, уничтожено и подавлено более 15 БПЛА. Пострадавших среди гражданского населения нет», — написал Гусев в Telegram.

По его данным, в одном из пригородных населенных пунктов обломки беспилотника повредили остекление частных домов и несколько автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения непосредственно в Воронеже. Другой беспилотник упал на ЛЭП на трассе М-4 «Дон», в результате чего произошел обрыв высоковольтного провода. Участок дороги в сторону Ростова пришлось перекрыть. Последствия ночной атаки устраняют оперативные службы.

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В трех муниципалитетах Воронежской области в ночь на 2 июня было уничтожено более 15 беспилотников ВСУ. Обломками БПЛА повреждены автомобили, жилые дома и ЛЭП на трассе М-4 «Дон», сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Обнаружено, уничтожено и подавлено более 15 БПЛА. Пострадавших среди гражданского населения нет», — написал Гусев в Telegram. По его данным, в одном из пригородных населенных пунктов обломки беспилотника повредили остекление частных домов и несколько автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения непосредственно в Воронеже. Другой беспилотник упал на ЛЭП на трассе М-4 «Дон», в результате чего произошел обрыв высоковольтного провода. Участок дороги в сторону Ростова пришлось перекрыть. Последствия ночной атаки устраняют оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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