Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул, где 2 июня пройдет второй раунд переговоров о мире. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.
Начало переговоров запланировано на 13:00 по московскому времени. Состав российской делегации остался прежним, возглавляет ее помощник президента России Владимир Мединский.
Новый состав украинской делегации накануне был утвержден Владимиром Зеленским. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров, сообщает «Суспiльне».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.