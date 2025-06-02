Сотни наблюдателей собрались у дворца Чираган в Стамбуле в ожидании переговоров

Более 300 журналистов прибыли к дворцу Чираган на переговоры РФ и Украины
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Журналисты ждут начала новых переговоров в Стамбуле
Журналисты ждут начала новых переговоров в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Более 300 журналистов из различных стран прибыли к стамбульскому дворцу Чираган для освещения нового раунда переговоров между делегациями России и Украины. Около трети аккредитованных представителей прессы — российские СМИ.

«Свыше 300 представителей прессы из разных стран собрались у стамбульского дворца Чираган», — сообщил ТАСС. Согласно поступившей информации, на территорию отеля уже въехала часть турецкой делегации, в том числе автомобиль с военными номерами. Ожидается, что прибудет глава МИД Турции Хакан Фидан, однако о его прибытии пока не сообщается.

Ранее глава России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Первая встреча делегаций прошла 16 мая и длилась почти два часа. Стороны договорись провести обмен пленными «1000 на 1000». 

Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Так в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган запланирована новая встреча делегаций России и Украины.

В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.

К переговорам России и Украины намерен подключиться и глава МИД Турции Фидан. Анкара стремится сыграть более активную роль в урегулировании конфликта между двумя странами.

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Более 300 журналистов из различных стран прибыли к стамбульскому дворцу Чираган для освещения нового раунда переговоров между делегациями России и Украины. Около трети аккредитованных представителей прессы — российские СМИ. «Свыше 300 представителей прессы из разных стран собрались у стамбульского дворца Чираган», — сообщил ТАСС. Согласно поступившей информации, на территорию отеля уже въехала часть турецкой делегации, в том числе автомобиль с военными номерами. Ожидается, что прибудет глава МИД Турции Хакан Фидан, однако о его прибытии пока не сообщается. Ранее глава России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Первая встреча делегаций прошла 16 мая и длилась почти два часа. Стороны договорись провести обмен пленными «1000 на 1000».  Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Так в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу. К переговорам России и Украины намерен подключиться и глава МИД Турции Фидан. Анкара стремится сыграть более активную роль в урегулировании конфликта между двумя странами.
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