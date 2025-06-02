Российские коллекторы привлекли от инвесторов 50 млн рублей с помощью блокчейна

Инвесторы выкупили весь портфель цифровых финансовых активов (ЦФА) коллекторской компании «Защита онлайн», ставшей одним из первых в России эмитентов ЦФА среди коллекторов. Всего организация привлекла 50 млн рублей, выпустив по технологии блокчейна 50 тысяч цифровых электронных бумаг номиналом в тысячу рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Защиты онлайн».
«Мы ожидаем, что вырученные средства пойдут на развитие бизнеса. А именно: для покупки долговых портфелей с последующим получением прибыли за счет взыскания просроченной задолженности», — подчеркнул операционный директор компании Валерий Зоткин.
Компания разместила цифровые активы на СПБ Бирже. Срок их обращения был определен в 365 дней, а дата погашения назначена на 19 марта 2026 года. Доходность ЦФА установлена в районе 23,5% годовых.
По словам Валерия Зоткина, высокий интерес инвесторов к цифровым активам компании был обусловлен именно высокой доходностью. Он отметил, что даже самый выгодный вклад сегодня может принести лишь 19-20% годовых, а ставка по облигациям федерального займа (ОФЗ) уступает ЦФА.
«Еще одно преимущество цифровых финансовых активов связано с их технологичностью: для выпуска таких инструментов требуется всего два-три месяца. Это быстрее и проще, чем в случае с классическими облигациями», — уточнил Зоткин.
Цифровой финансовый актив — это ценная бумага, которая существует только в цифровом виде. Она выпускается через специальные платформы по технологии блокчейн и закрепляет права, например, на получение денег или доли от прибыли. Первый выпуск ЦФА в России состоялся в 2022 году, но активно развиваться этот инструмент начал только с прошлого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.