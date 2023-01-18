Власти курганского города вместо подачи горячей воды предложили мыться в еще непостроенной бане

Жители Катайска в Курганской области возмутились отсутствием горячей воды в летний период. В ответ на обращения администрация посоветовала граждан дождаться строительства общественной бани. Соответствующие ответ власти опубликовали в комментариях группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».
«К сожалению, в Катайске нет технической возможности поставлять горячую воду круглый год. Нагрев воды проводится только в отопительный период. Сейчас один из предпринимателей заинтересован построить банный комплекс в Катайске, пока идет процедура оформления земельного участка для его строительства», — ответили в мэрии. Власти также отметили, что объект ориентировочно будет открыт в 2024—2025 году.
При этом из-за отсутствия горячей воды жители Катайска ставят дома водонагреватели. До этого URA.RU писало, что власти Катайска считают, что причиной отсутствия горячей воды зимой в домах являются водонагреватели и не желание людей пропускать холодную воду. Поэтому администрация предложила гражданам не экономить ресурс.
В ответ на жалобы с горячим водоснабжением каждое лето администрация Катайска предложила дождаться 2025 года и воспользоваться услугами общественной бани
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Жители Катайска в Курганской области возмутились отсутствием горячей воды в летний период. В ответ на обращения администрация посоветовала граждан дождаться строительства общественной бани. Соответствующие ответ власти опубликовали в комментариях группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению, в Катайске нет технической возможности поставлять горячую воду круглый год. Нагрев воды проводится только в отопительный период. Сейчас один из предпринимателей заинтересован построить банный комплекс в Катайске, пока идет процедура оформления земельного участка для его строительства», — ответили в мэрии. Власти также отметили, что объект ориентировочно будет открыт в 2024—2025 году. При этом из-за отсутствия горячей воды жители Катайска ставят дома водонагреватели. До этого URA.RU писало, что власти Катайска считают, что причиной отсутствия горячей воды зимой в домах являются водонагреватели и не желание людей пропускать холодную воду. Поэтому администрация предложила гражданам не экономить ресурс.