Власти курганского города вместо подачи горячей воды предложили мыться в еще непостроенной бане

19 января 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

В связи с отсутствием горячей воды летом власти Катайска предложили жителям дождаться строительства общественной бани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Катайска в Курганской области возмутились отсутствием горячей воды в летний период. В ответ на обращения администрация посоветовала граждан дождаться строительства общественной бани. Соответствующие ответ власти опубликовали в комментариях группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению, в Катайске нет технической возможности поставлять горячую воду круглый год. Нагрев воды проводится только в отопительный период. Сейчас один из предпринимателей заинтересован построить банный комплекс в Катайске, пока идет процедура оформления земельного участка для его строительства», — ответили в мэрии. Власти также отметили, что объект ориентировочно будет открыт в 2024—2025 году. При этом из-за отсутствия горячей воды жители Катайска ставят дома водонагреватели. До этого URA.RU писало, что власти Катайска считают, что причиной отсутствия горячей воды зимой в домах являются водонагреватели и не желание людей пропускать холодную воду. Поэтому администрация предложила гражданам не экономить ресурс. В ответ на жалобы с горячим водоснабжением каждое лето администрация Катайска предложила дождаться 2025 года и воспользоваться услугами общественной бани Фото: скриншот «Типичный Катайск» соцсеть «ВКонтакте» Из-за отсутствия горячей воды летом жители Катайска ставят домой водонагреватели Фото: скриншот «Типичный Катайск» соцсеть «ВКонтакте»

Жители Катайска в Курганской области возмутились отсутствием горячей воды в летний период. В ответ на обращения администрация посоветовала граждан дождаться строительства общественной бани. Соответствующие ответ власти опубликовали в комментариях группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению, в Катайске нет технической возможности поставлять горячую воду круглый год. Нагрев воды проводится только в отопительный период. Сейчас один из предпринимателей заинтересован построить банный комплекс в Катайске, пока идет процедура оформления земельного участка для его строительства», — ответили в мэрии. Власти также отметили, что объект ориентировочно будет открыт в 2024—2025 году. При этом из-за отсутствия горячей воды жители Катайска ставят дома водонагреватели. До этого URA.RU писало, что власти Катайска считают, что причиной отсутствия горячей воды зимой в домах являются водонагреватели и не желание людей пропускать холодную воду. Поэтому администрация предложила гражданам не экономить ресурс.