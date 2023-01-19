В ЯНАО продается кафе «Баскин Роббинс». Фото

20 января 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Стоимость готового бизнеса составляет 3,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) продается кафе «Баскин Роббинс» за 3,5 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Расположено в центре г. Тарко-Сале. Высокий трафик. Ремонт выполнен с нуля специально под деятельность кафе. Панорамные окна. Рассмотрим возможность передачи франшизы», — сообщает собственник. В объявлении указано, что помещение площадью 93,5 кв.м находится в аренде. В собственности все необходимое оборудование и мебель. Их стоимость включена в цену продажи. Наработана база лояльных клиентов — более 700 человек. Причиной продажи указывается невозможность совмещать данный бизнес другими видами деятельности собственника. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продается пивзавод. Объект расположен в Ноябрьске. Отмечается, что производительность завода составляет 8 тонн пива в месяц и возможно расширение производства. Кафе расположено в центре Тарко-Сале портал Avito

В Тарко-Сале (ЯНАО) продается кафе «Баскин Роббинс» за 3,5 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Расположено в центре г. Тарко-Сале. Высокий трафик. Ремонт выполнен с нуля специально под деятельность кафе. Панорамные окна. Рассмотрим возможность передачи франшизы», — сообщает собственник. В объявлении указано, что помещение площадью 93,5 кв.м находится в аренде. В собственности все необходимое оборудование и мебель. Их стоимость включена в цену продажи. Наработана база лояльных клиентов — более 700 человек. Причиной продажи указывается невозможность совмещать данный бизнес другими видами деятельности собственника. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продается пивзавод. Объект расположен в Ноябрьске. Отмечается, что производительность завода составляет 8 тонн пива в месяц и возможно расширение производства.