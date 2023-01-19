19 января 2023
18 января 2023

В ЯНАО продается кафе «Баскин Роббинс». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, десерт, сладости, мороженое, вкусняшка
Стоимость готового бизнеса составляет 3,5 млн рублей Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) продается кафе «Баскин Роббинс» за 3,5 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito.

«Расположено в центре г. Тарко-Сале. Высокий трафик. Ремонт выполнен с нуля специально под деятельность кафе. Панорамные окна. Рассмотрим возможность передачи франшизы», — сообщает собственник.

В объявлении указано, что помещение площадью 93,5 кв.м находится в аренде. В собственности все необходимое оборудование и мебель. Их стоимость включена в цену продажи. Наработана база лояльных клиентов — более 700 человек. Причиной продажи указывается невозможность совмещать данный бизнес другими видами деятельности собственника.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продается пивзавод. Объект расположен в Ноябрьске. Отмечается, что производительность завода составляет 8 тонн пива в месяц и возможно расширение производства.

Кафе расположено в центре Тарко-Сале

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В Тарко-Сале (ЯНАО) продается кафе «Баскин Роббинс» за 3,5 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Расположено в центре г. Тарко-Сале. Высокий трафик. Ремонт выполнен с нуля специально под деятельность кафе. Панорамные окна. Рассмотрим возможность передачи франшизы», — сообщает собственник. В объявлении указано, что помещение площадью 93,5 кв.м находится в аренде. В собственности все необходимое оборудование и мебель. Их стоимость включена в цену продажи. Наработана база лояльных клиентов — более 700 человек. Причиной продажи указывается невозможность совмещать данный бизнес другими видами деятельности собственника. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продается пивзавод. Объект расположен в Ноябрьске. Отмечается, что производительность завода составляет 8 тонн пива в месяц и возможно расширение производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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