В холдинге, принадлежащем курганскому правительству, определили оклады

В кургане раскрыли зарплату журналистов проправительственного СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области документально зафиксировали размер окладов у сотрудников и журналистов проправительственного холдинга «Издательский дом «Новый мир». Соотвествующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

«Размеры должностных окладов работников Государственного автономного учреждения Издательского дома „Новый мир“: генеральный директор — 18 900 руб., его заместитель — 15 200 руб., главный редактор — 15 200 руб.», — указано в документе. Оклад корреспондентов составляет — 11 100 руб., редакторов — 14 200 руб. Оклады на должностях программиста, дизанейра, аналитика, специалиста по закупкам и обозревателя одинаковые — 12 200 руб.

Также в документе говорится, что размер заработной платы сотрудников ИД «Новый мир» состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. «Оплата труда руководителя учреждения устаналивается не более 80% от заработной платы руководителя органа исполнительной власти, который является учредителем организации», — указано в примечании.

Ранее URA.RU писало, что журналисты районных газет, большинство из которых входит в проправительственный холдинг «Новый мир», осенью жаловались, что их вынуждают уволиться из-за проблем с зарплатами. По словам источника, знакомого с ситуацией, оклад районных журналистов составлял от 3 до 5 тысяч рублей. Как отмечает другой инсайдер, сотрудники районок вынуждены работать за одну зарплату сразу на нескольких должностях, чтобы не закрывать ставки новыми сотрудниками.

Сотрудники, находящиеся на должностях корреспондентов, экономистов и менджеров, получают одинаковый оклад — 11 100 рублей Фото: постановление правительства Курганской области

Оклад корректора равен окладу водителя — 7 900 рублей в месяц Фото: постановление правительства Курганской области