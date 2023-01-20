ЧВК «Вагнер» готовятся к окружению Бахмута: главное к вечеру 20 января

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Немецкая разведка подтвердила масштабные потери украинской армии на артемовском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные возьмут Бахмут (Артемовск) в оперативное окружение в ближайшее время. Немецкая разведка подтвердила колоссальные потери ВСУ на этом участке. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 января.

  • Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются на артемовском направлении, и вскоре окружат Бахмут (Артемовск). Один из командиров группы «Вагнер» рассказал, что в боях используются сельскохозяйственные дроны. Продвижение российской армии на этом участке, а также большие потери ВСУ подтвердила немецкая разведка. Они сообщили, что потери украинской армии исчисляются трехзначными цифрами каждые сутки.
  • Полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев рассказал, что контрнаступление российской армии неизбежно. Об этом свидетельствует концентрация тяжелого вооружения на территории Украины.
  • Запад не договорился о поставках танков на Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что все еще не понимает, какое решение будет принято.
  • Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об активации практически всей линии фронта. Это беспрецедентная ситуация: украинской армии все сложнее сохранять позиции.
  • ВС РФ взяли под контроль Лобковое в Запорожской области. Кроме того, был уничтожен ангар с военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Каменское. Цель была достигнута благодаря эффективной работе добровольческих штурмовых отрядов, передает Пятый канал.
  • Президент Украины Владимир Зеленский признал преимущество российской армии. Он заявил, что время играет России на руку.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в украинском конфликте наступил переломный момент. Он также объявил текущее десятилетие решающим для мировой истории.
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности быть посредником во время переговоров между Москвой и Киевом. Со своим предложением он обратился к Владимиру Зеленскому.

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Российские военные возьмут Бахмут (Артемовск) в оперативное окружение в ближайшее время. Немецкая разведка подтвердила колоссальные потери ВСУ на этом участке. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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