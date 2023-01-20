ЧВК «Вагнер» готовятся к окружению Бахмута: главное к вечеру 20 января

Немецкая разведка подтвердила масштабные потери украинской армии на артемовском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные возьмут Бахмут (Артемовск) в оперативное окружение в ближайшее время. Немецкая разведка подтвердила колоссальные потери ВСУ на этом участке. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 января.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются на артемовском направлении, и вскоре окружат Бахмут (Артемовск). Один из командиров группы «Вагнер» рассказал, что в боях используются сельскохозяйственные дроны. Продвижение российской армии на этом участке, а также большие потери ВСУ подтвердила немецкая разведка. Они сообщили, что потери украинской армии исчисляются трехзначными цифрами каждые сутки.
- Полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев рассказал, что контрнаступление российской армии неизбежно. Об этом свидетельствует концентрация тяжелого вооружения на территории Украины.
- Запад не договорился о поставках танков на Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что все еще не понимает, какое решение будет принято.
- Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об активации практически всей линии фронта. Это беспрецедентная ситуация: украинской армии все сложнее сохранять позиции.
- ВС РФ взяли под контроль Лобковое в Запорожской области. Кроме того, был уничтожен ангар с военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Каменское. Цель была достигнута благодаря эффективной работе добровольческих штурмовых отрядов, передает Пятый канал.
- Президент Украины Владимир Зеленский признал преимущество российской армии. Он заявил, что время играет России на руку.
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в украинском конфликте наступил переломный момент. Он также объявил текущее десятилетие решающим для мировой истории.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности быть посредником во время переговоров между Москвой и Киевом. Со своим предложением он обратился к Владимиру Зеленскому.
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