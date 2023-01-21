В Польше проходит митинг против участия в боевых действиях на Украине

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Польша протестует против участия в украинском конфликте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польские граждане протестуют против участия страны в конфликте на Украине. Акция протеста организована патриотической группой «Соотечественники — Камрады». Сообщается, что в шествии принимает участие несколько сотен человек

«Кто хочет польской крови, пошел вон! Польша выбирает мир!» — написано на плакатах. Об этом сообщает журналист РИА Новости. Некоторые лозунги написаны по-русски. Перед шествием участники акции распространили заявление, в котором требуют от властей Польши не втягивать своих граждан в конфликт с помощью пропаганды.

У Польши есть свои территориальные амбиции на Украине. Она рассчитывает забрать часть западной Украины и надеется на американскую поддержку в этом вопросе. Известна дата, когда Польша собирается ввести войска на Украину.

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Польские граждане протестуют против участия страны в конфликте на Украине. Акция протеста организована патриотической группой «Соотечественники — Камрады». Сообщается, что в шествии принимает участие несколько сотен человек «Кто хочет польской крови, пошел вон! Польша выбирает мир!» — написано на плакатах. Об этом сообщает журналист РИА Новости. Некоторые лозунги написаны по-русски. Перед шествием участники акции распространили заявление, в котором требуют от властей Польши не втягивать своих граждан в конфликт с помощью пропаганды. У Польши есть свои территориальные амбиции на Украине. Она рассчитывает забрать часть западной Украины и надеется на американскую поддержку в этом вопросе. Известна дата, когда Польша собирается ввести войска на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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