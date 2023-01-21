В Польше проходит митинг против участия в боевых действиях на Украине

Польские граждане протестуют против участия страны в конфликте на Украине. Акция протеста организована патриотической группой «Соотечественники — Камрады». Сообщается, что в шествии принимает участие несколько сотен человек
«Кто хочет польской крови, пошел вон! Польша выбирает мир!» — написано на плакатах. Об этом сообщает журналист РИА Новости. Некоторые лозунги написаны по-русски. Перед шествием участники акции распространили заявление, в котором требуют от властей Польши не втягивать своих граждан в конфликт с помощью пропаганды.
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Польские граждане протестуют против участия страны в конфликте на Украине. Акция протеста организована патриотической группой «Соотечественники — Камрады». Сообщается, что в шествии принимает участие несколько сотен человек «Кто хочет польской крови, пошел вон! Польша выбирает мир!» — написано на плакатах. Об этом сообщает журналист РИА Новости. Некоторые лозунги написаны по-русски. Перед шествием участники акции распространили заявление, в котором требуют от властей Польши не втягивать своих граждан в конфликт с помощью пропаганды. У Польши есть свои территориальные амбиции на Украине. Она рассчитывает забрать часть западной Украины и надеется на американскую поддержку в этом вопросе. Известна дата, когда Польша собирается ввести войска на Украину.