В Польше проходит митинг против участия в боевых действиях на Украине

21 января 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Польша протестует против участия в украинском конфликте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские граждане протестуют против участия страны в конфликте на Украине. Акция протеста организована патриотической группой «Соотечественники — Камрады». Сообщается, что в шествии принимает участие несколько сотен человек «Кто хочет польской крови, пошел вон! Польша выбирает мир!» — написано на плакатах. Об этом сообщает журналист РИА Новости. Некоторые лозунги написаны по-русски. Перед шествием участники акции распространили заявление, в котором требуют от властей Польши не втягивать своих граждан в конфликт с помощью пропаганды. У Польши есть свои территориальные амбиции на Украине. Она рассчитывает забрать часть западной Украины и надеется на американскую поддержку в этом вопросе. Известна дата, когда Польша собирается ввести войска на Украину.

Польские граждане протестуют против участия страны в конфликте на Украине. Акция протеста организована патриотической группой «Соотечественники — Камрады». Сообщается, что в шествии принимает участие несколько сотен человек «Кто хочет польской крови, пошел вон! Польша выбирает мир!» — написано на плакатах. Об этом сообщает журналист РИА Новости. Некоторые лозунги написаны по-русски. Перед шествием участники акции распространили заявление, в котором требуют от властей Польши не втягивать своих граждан в конфликт с помощью пропаганды. У Польши есть свои территориальные амбиции на Украине. Она рассчитывает забрать часть западной Украины и надеется на американскую поддержку в этом вопросе. Известна дата, когда Польша собирается ввести войска на Украину.