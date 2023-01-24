В Тюмени из больницы пропала пожилая женщина. Фото

25 января 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

81-летняя женщина ушла из больницы и исчезла (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожилая жительница Тюмени Анна Колобова 25 января вышла из Областной клинической больницы №2 и исчезла. Об этом сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. «Пропала Колобова (Черноусова) Анна Ивановна, 81 год. 25 января ушла с ОКБ №2 в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке поисковиков. Во что была одета женщина — неизвестно. Ее рост 164 см, волосы седые, глаза серо-голубые. Информацию о местонахождении тюменки можно сообщить по телефонам 112 и 89220059559. Фото: «ЛизаАлерт» Тюменской области

Пожилая жительница Тюмени Анна Колобова 25 января вышла из Областной клинической больницы №2 и исчезла. Об этом сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. «Пропала Колобова (Черноусова) Анна Ивановна, 81 год. 25 января ушла с ОКБ №2 в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке поисковиков. Во что была одета женщина — неизвестно. Ее рост 164 см, волосы седые, глаза серо-голубые. Информацию о местонахождении тюменки можно сообщить по телефонам 112 и 89220059559.