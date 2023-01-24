24 января 2023

В Тюмени из больницы пропала пожилая женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионерка, пешеходный переход, зима, бабушка
81-летняя женщина ушла из больницы и исчезла (архивное фото) Фото:

Пожилая жительница Тюмени Анна Колобова 25 января вышла из Областной клинической больницы №2 и исчезла. Об этом сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области.

«Пропала Колобова (Черноусова) Анна Ивановна, 81 год. 25 января ушла с ОКБ №2 в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке поисковиков.

Во что была одета женщина — неизвестно. Ее рост 164 см, волосы седые, глаза серо-голубые. Информацию о местонахождении тюменки можно сообщить по телефонам 112 и 89220059559.

Фото:

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Пожилая жительница Тюмени Анна Колобова 25 января вышла из Областной клинической больницы №2 и исчезла. Об этом сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. «Пропала Колобова (Черноусова) Анна Ивановна, 81 год. 25 января ушла с ОКБ №2 в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке поисковиков. Во что была одета женщина — неизвестно. Ее рост 164 см, волосы седые, глаза серо-голубые. Информацию о местонахождении тюменки можно сообщить по телефонам 112 и 89220059559.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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