Возле курганского военкомата нашли предмет, похожий на гранату

Сотрудники Росгвардии и полиции приехали во двор многоквартирного дома в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во дворе многоквартирного дома по улице Кремлева, который находится недалеко от городского военкомата, обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«В доме №8 по улице Кремлева эвакуировали один подъезд. Якобы, рядом нашли гранату», — сообщили очевидцы. По их словам, на место прибыли сотрудники Росгвардии и полиция. Корреспондент URA.RU уточнил, что, по словам местных жителей, подозрительный предмет был обнаружен за водосточной трубой.

По словам источника из силовых структур, найденный предмет, предположительно, похож на страйкбольную гранату. «Но людей не должны были эвакуировать», — добавил инсайдер.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД России по Курганской области не удалось. На звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. В пресс-службе управления Росгвардии пообещали прокомментировать ситуацию позже.