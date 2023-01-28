28 января 2023
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26 января 2023

Пьяный водитель с собакой задержан в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина поссорился с сожительницей, забрал собаку и поехал домой Фото:

Пьяный водитель за рулем Lada, который ехал с собакой, задержан в Тюменской области. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

«На 10-м километре автодороги Петелино-Заводопетровское задержан 32-летний житель Ялуторовска на Lada, ехал пьяный с собакой. Показания алкотестера — 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в ГИБДД региона.

Водитель пояснил силовикам, что распивал пиво с сожительницей у нее в квартире, поссорился с ней, забрал собаку и поехал в свой домой. На задержанного составлен протокол. Автомобиль у мужчины изъяли, а ему самому и собаке помогли добраться до дома.

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Пьяный водитель за рулем Lada, который ехал с собакой, задержан в Тюменской области. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области. «На 10-м километре автодороги Петелино-Заводопетровское задержан 32-летний житель Ялуторовска на Lada, ехал пьяный с собакой. Показания алкотестера — 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в ГИБДД региона. Водитель пояснил силовикам, что распивал пиво с сожительницей у нее в квартире, поссорился с ней, забрал собаку и поехал в свой домой. На задержанного составлен протокол. Автомобиль у мужчины изъяли, а ему самому и собаке помогли добраться до дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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