Пьяный водитель с собакой задержан в Тюменской области

Мужчина поссорился с сожительницей, забрал собаку и поехал домой
Пьяный водитель за рулем Lada, который ехал с собакой, задержан в Тюменской области. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.
«На 10-м километре автодороги Петелино-Заводопетровское задержан 32-летний житель Ялуторовска на Lada, ехал пьяный с собакой. Показания алкотестера — 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в ГИБДД региона.
Водитель пояснил силовикам, что распивал пиво с сожительницей у нее в квартире, поссорился с ней, забрал собаку и поехал в свой домой. На задержанного составлен протокол. Автомобиль у мужчины изъяли, а ему самому и собаке помогли добраться до дома.
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