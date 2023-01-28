Пьяный водитель с собакой задержан в Тюменской области

29 января 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Мужчина поссорился с сожительницей, забрал собаку и поехал домой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пьяный водитель за рулем Lada, который ехал с собакой, задержан в Тюменской области. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области. «На 10-м километре автодороги Петелино-Заводопетровское задержан 32-летний житель Ялуторовска на Lada, ехал пьяный с собакой. Показания алкотестера — 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в ГИБДД региона. Водитель пояснил силовикам, что распивал пиво с сожительницей у нее в квартире, поссорился с ней, забрал собаку и поехал в свой домой. На задержанного составлен протокол. Автомобиль у мужчины изъяли, а ему самому и собаке помогли добраться до дома.

Пьяный водитель за рулем Lada, который ехал с собакой, задержан в Тюменской области. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области. «На 10-м километре автодороги Петелино-Заводопетровское задержан 32-летний житель Ялуторовска на Lada, ехал пьяный с собакой. Показания алкотестера — 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в ГИБДД региона. Водитель пояснил силовикам, что распивал пиво с сожительницей у нее в квартире, поссорился с ней, забрал собаку и поехал в свой домой. На задержанного составлен протокол. Автомобиль у мужчины изъяли, а ему самому и собаке помогли добраться до дома.