В суд по делу курганского авторитета вызовут профессора из академии МВД

01 февраля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Московский эксперт выступит на суде по делу курганского авторитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском областном суде по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в криминальном сообществе, в качестве свидетеля-эксперта выступит профессор академии МВД Андрей Воронцов. Об этом из зала суда сообщил корреспондент URA.RU. «Прокуратура ходатайствует о привлечении к участию в процессе в качестве свидетеля Воронцова Андрея Вячеславовича, преподавателя академии МВД РФ», — заявил прокурор Евгений Достовалов. Сторона обвинения считает, что его показания будут полезными при доказательстве вины подсудимого. Воронцов является профессором кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России. Он написал несколько юридических работ, в которых структурировал криминальную среду России, а также крупных мегаполисов. Допрос эксперта пройдет посредством видеоконференцсвязи. Курганца Евгения Петрова судят по обвинению в вымогательстве, а также занятии высшего положения в криминальной структуре Курганской области. Следствие считает его бывшим положенцем, а также смотрящим за городом Курганом в период с 2002 по 2019 год. Мужчина попал в разработку УФСБ региона и полиции, и был арестован осенью 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что курганского авторитета срочно вывезли из СИЗО. Подсудимый Петров почувствовал себя хуже и был переведен в лечебно-исправительное учреждение УФСИН, после чего судебное заседание было перенесено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганском областном суде по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в криминальном сообществе, в качестве свидетеля-эксперта выступит профессор академии МВД Андрей Воронцов. Об этом из зала суда сообщил корреспондент URA.RU. «Прокуратура ходатайствует о привлечении к участию в процессе в качестве свидетеля Воронцова Андрея Вячеславовича, преподавателя академии МВД РФ», — заявил прокурор Евгений Достовалов. Сторона обвинения считает, что его показания будут полезными при доказательстве вины подсудимого. Воронцов является профессором кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России. Он написал несколько юридических работ, в которых структурировал криминальную среду России, а также крупных мегаполисов. Допрос эксперта пройдет посредством видеоконференцсвязи. Курганца Евгения Петрова судят по обвинению в вымогательстве, а также занятии высшего положения в криминальной структуре Курганской области. Следствие считает его бывшим положенцем, а также смотрящим за городом Курганом в период с 2002 по 2019 год. Мужчина попал в разработку УФСБ региона и полиции, и был арестован осенью 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что курганского авторитета срочно вывезли из СИЗО. Подсудимый Петров почувствовал себя хуже и был переведен в лечебно-исправительное учреждение УФСИН, после чего судебное заседание было перенесено.