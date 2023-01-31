В суд по делу курганского авторитета вызовут профессора из академии МВД

В Курганском областном суде по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в криминальном сообществе, в качестве свидетеля-эксперта выступит профессор академии МВД Андрей Воронцов. Об этом из зала суда сообщил корреспондент URA.RU.
«Прокуратура ходатайствует о привлечении к участию в процессе в качестве свидетеля Воронцова Андрея Вячеславовича, преподавателя академии МВД РФ», — заявил прокурор Евгений Достовалов. Сторона обвинения считает, что его показания будут полезными при доказательстве вины подсудимого.
Воронцов является профессором кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России. Он написал несколько юридических работ, в которых структурировал криминальную среду России, а также крупных мегаполисов. Допрос эксперта пройдет посредством видеоконференцсвязи.
Курганца Евгения Петрова судят по обвинению в вымогательстве, а также занятии высшего положения в криминальной структуре Курганской области. Следствие считает его бывшим положенцем, а также смотрящим за городом Курганом в период с 2002 по 2019 год. Мужчина попал в разработку УФСБ региона и полиции, и был арестован осенью 2021 года.
Ранее URA.RU сообщало, что курганского авторитета срочно вывезли из СИЗО. Подсудимый Петров почувствовал себя хуже и был переведен в лечебно-исправительное учреждение УФСИН, после чего судебное заседание было перенесено.
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