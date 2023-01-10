Курганского авторитета срочно вывезли из СИЗО

Курганского авторитета перевели из СИЗО в лечебное учреждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганца Евгения Петрова, которого судят по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии региона, вывезли из следственного изолятора в лечебно-исправительное учреждение по причине ухудшения здоровья. Об этом корреспондент URA.RU узнал во время судебного заседания.

«Согласно сообщению сотрудников СИЗО-1 города Кургана, Петров в связи с ухудшением состояния здоровья переведен и в настоящее время находится в учреждение ЛИУ-3 УФСИН по Курганской области», — сообщил судья Денис Кирьянов участникам судебного процесса. Информации о сроках лечения подсудимого и планируемом обратном переводе его в СИЗО в суд не поступило.

В связи с болезнью Петрова сторона обвинения ходатайствовала отложить судебное слушание. Адвокат подсудимого предложение прокурора поддержала. Суд постановил перенести слушание на 18 января.

Ранее URA.RU сообщало, что на суд по делу Евгения Петрова не смогли доставить свидетелей отбывающих наказание в колониях. Один из свидетелей вышел на свободу, а двух других заключенных перевели в колонии другого региона.

Курганца Евгения Петрова задержали в 2021 году по подозрению в принадлежности к криминальным структурам. Мужчину обвиняют в вымогательстве, а также в том, что он был смотрящим в Кургане и занимал высшее положение в преступной иерархии региона.